Nadolazeća promjena vremena donosi još jednu neugodnu pojavu

'Uočavamo i dosta saharskog pijeska u zraku iznad zapadnog Sredozemlja, tako da će kiša koja nam stiže sutra i prekosutra ponegdje biti prljava – posebice u početku', objavio je Neverin uz satelitsku snimku.

Nakon sunčanog i vrućeg vremena, koje će obilježiti današnji dan, vrijeme će biti nestabilno. Pogoršanje se prvo očekuje na zapadu zemlje, gdje su krajem dana mogući grmljavinski pljuskovi.

Od petka slijedi izraženija promjena vremena. Na kopnu će sa zapada stizati naoblačenje praćeno kišom i grmljavinom, a lokalno su izgledne i obilnije oborine. Najprije će zahvatiti gorsku Hrvatsku i istočne krajeve, a u subotu će se nestabilnosti proširiti prema unutrašnjosti Dalmacije. Meteorolozi upozoravaju da su u ovim danima mogući i izraženiji olujni sustavi, uz tuču, lokalne bujične poplave i jake udare vjetra.

DHMZ oglasio meteoalarm narančastog stupnja

Na Jadranu će vrijeme biti vrlo dinamično. Jako jugo, koje će ponegdje imati i olujne udare, stvarat će probleme u prometu i na moru, a ne isključuju se ni pijavice. Već u noći na petak nevera će zahvatiti sjeverni Jadran, a tijekom subote i dalmatinsku obalu. Očekuju se nagle promjene smjera vjetra, lokalno obilni pljuskovi te izražena grmljavinska aktivnost.

DHMZ je zbog nadolazeće promjene vremena oglasio narančasti meteoalarm.