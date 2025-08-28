Nadolazeća promjena vremena donosi još jednu neugodnu pojavu

Promjena vremena koja nam dolazi donijet će ne samo kišu i grmljavinu, već i pijesak iz Sahare. Satelitske snimke zapadnog Sredozemlja pokazuju da se u zraku nalazi velika količina saharskog pijeska. To znači da će kiša koja se očekuje sutra i prekosutra ponegdje biti prljava, osobito u početnoj fazi oborina
'Uočavamo i dosta saharskog pijeska u zraku iznad zapadnog Sredozemlja, tako da će kiša koja nam stiže sutra i prekosutra ponegdje biti prljava – posebice u početku', objavio je Neverin uz satelitsku snimku.
Nakon sunčanog i vrućeg vremena, koje će obilježiti današnji dan, vrijeme će biti nestabilno. Pogoršanje se prvo očekuje na zapadu zemlje, gdje su krajem dana mogući grmljavinski pljuskovi.
Od petka slijedi izraženija promjena vremena. Na kopnu će sa zapada stizati naoblačenje praćeno kišom i grmljavinom, a lokalno su izgledne i obilnije oborine. Najprije će zahvatiti gorsku Hrvatsku i istočne krajeve, a u subotu će se nestabilnosti proširiti prema unutrašnjosti Dalmacije. Meteorolozi upozoravaju da su u ovim danima mogući i izraženiji olujni sustavi, uz tuču, lokalne bujične poplave i jake udare vjetra.
DHMZ oglasio meteoalarm narančastog stupnja
Na Jadranu će vrijeme biti vrlo dinamično. Jako jugo, koje će ponegdje imati i olujne udare, stvarat će probleme u prometu i na moru, a ne isključuju se ni pijavice. Već u noći na petak nevera će zahvatiti sjeverni Jadran, a tijekom subote i dalmatinsku obalu. Očekuju se nagle promjene smjera vjetra, lokalno obilni pljuskovi te izražena grmljavinska aktivnost.
DHMZ je zbog nadolazeće promjene vremena oglasio narančasti meteoalarm.
'Nevrijeme. Lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, većom količinom oborine u kratkom vremenu, prolazno olujnim udarima pretežno jugozapadnog vjetra, a ponegdje je moguća i tuča većinom manjeg zrna te pijavice na moru. Najjači udari vjetra 65-85 km/h, a vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto.'
Ne zanemarujte upozorenja
'Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča te prekidi u aktivnostima na otvorenom i u prometu', upozorio je DHMZ.
Tijekom vikenda jugo će postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, no stabilizacija vremena očekuje se tek od nedjelje. Tada će prevladavati sunčanije i mirnije prilike, ali uz osjetno niže temperature zraka u odnosu na prethodne dane.