Nadbiskup Đuro Hranić: Zaštita žena od nasilja može ostvariti i na drugi način

Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u ponedjeljak je poručio da se zaštita žena od nasilja može ostvariti i na drugi način osim ratifikacijom Istanbulske konvencije i istaknuo da žene u Hrvatskoj treba zaštititi i od nepoštenih poslodavaca, iskorištavanja i od omalovažavanja "darova i mogućnosti koje ima samo žena", te pozvao da se donesu nove mjere koje promiču njezino dostojanstvo i poslanje u društvu.

"Ako svu tu raspravu stavimo i u kontekst ozbiljne demografske krize te biološkog izumiranja hrvatskog naroda, onda to pitanje dobiva dodatnu težinu. Zašto toliku energiju usmjeravamo i trošimo na Istanbulsku konvenciju , umjesto na otvaranje novih radnih mjesta, obnovu gospodarstva, promicanje kulture života te bračnih i obiteljskih vrijednosti", pitao je nadbiskup Hranić te pozvao da se u hrvatsko zakonodavstvo implementiraju sve mjere koje štite žene od nasilja kojih još uvijek u njemu nema, a koje su prisutne u Istanbulskoj konvenciji.

"Zašto bismo ostali na reduktivnom pristupu Istanbulske konvencije koja ženu samo štiti od nasilja? Zašto ne težimo i za dodatnim promicanjem dostojanstva žene i njezine važnosti te njezinog doprinosa hrvatskom i svakom drugom društvu?", zapitao je nadbiskup Hranić.

"Vjerujem da se velika većina hrvatskoga društva slaže oko zaštite žena od nasilja i oko prevencije obiteljskoga nasilja. Nitko, valjda, ne misli da bi Crkva, koja propovijeda Kristovo evanđelje, tako univerzalan zakon ljubavi prema svakom čovjeku bila protiv navedenoga. Jednako se tako pokazuje da velika većina hrvatskoga društva želi izbjeći potencijalnu opasnost od uvođenja rodne ideologije u hrvatski zakonodavni i obrazovni sustav. Pitanje je kako to postići! Vjerojatno postoji više puteva koji nas mogu dovesti do toga cilja. Ratifikacija tzv. Istanbulske konvencije je jedan od putova", rekao je Hranić. No ona, istaknuo je, "očito, izaziva prijepore zbog toga što koristi terminologiju rodne ideologije", a "poljski primjer pokazuje da interpretativna izjava u stvari nema nikakve pravne učinke ili je barem upitna".