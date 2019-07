Načelnica Omišlja: Pri gradnji LNG terminala ne poštuje se građevinska dozvola

Načelnica Omišlja Mirela Ahmetović rekla je u ponedjeljak kako ima saznanja da se u izgradnji LNG terminala na Krku ne poštuje građevinska dozvola, da općinskome komunalnom redaru nije dopušten ulazak na gradilište te kako je jasno da se "oko toga nakaradnog i nezakonitog projekta nešto skriva"

Istaknula je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, kao zagovornik tog projekta, do danas "nije stupila na tlo projekta" kao ni bilo tko iz Vlade te da je neobično da nije prerezana vrpca čak ni u kampanji za europske izbore.

"Ne samo da je na temelju nezakonite dokumentacije izdana građevinska dozvola, nego se sada ni ta dozvola ne poštuje", istaknula je.

Po njezinim riječima, u gradnji terminala predviđeni su isključivo armirano-betonski kesoni, koji se pune s balastnim materijalom, a gradi se pilotima, pri čemu se buši morsko dno i ulijeva beton. Usporedila je to s izgradnjom kuće s ravnim krovom na osnovi građevne dozvole za kuću s kosim krovom.

Objasnila je da je u studiji utjecaja na okoliš i građevinskoj dokumentaciji navedeno da se sve temelji na kesonima, koji su bolje rješenje jer je riječ o seizmički trusnom području, a na terenu nisu oni jer ih izvođač očito nije mogao napraviti.

Ahmetović je na konferenciji pokazala tekst o toj temi u tjedniku "Nacionalu", ističući da su ti napisi očito točni te kako je to sramota za tvrtku LNG Hrvatska, koja provodi projekt, i za njezine vlasnike HEP i Plinacro.

Upitala je zašto se gradnja skriva pred izvršnim tijelima, kako tvrtka LNG Hrvatska, koja može postati privatna, može spriječiti djelovanje Općine Omišlja, što to komunalni redar ne smije vidjeti te jesu li djelovala mjerodavna tijela nakon napisa u "Nacionalu".

Mirela Ahmetović izvijestila je i o dvjema presudama Visokoga upravnog suda. Općina Omišalj i drugi podnijeli su tužbe zbog poništenja rješenja o prihvaćanju studije utjecaja na okoliš, Upravni sud u Rijeci odbio je tužbeni zahtjev, Visoki upravni sud u cijelosti je poništio prvostupanjsku presudu, ali je na temelju stanja spisa odbio tužbene zahtjeve i proglasio rješenje o prihvaćanju studije utjecaja na okoliš i sam projekt prihvatljivima za okoliš.

U drugoj presudi potvrđena je prvostupanjska presuda i odbačena tužba zbog poništenja izmjene lokacijske dozvole, rekla je i dodala da žalbe nisu moguće pa će se Općina Omišalj usmjeriti prema europskim institucijama.

Na novinarsko pitanje što je rečeno komunalnom redaru kad mu nije dopušteno ući na gradilište, Ahmetović je odgovorila kako mu je rečeno da se mora obratiti direktorici LNG Hrvatska Barbari Dorić iz LNG Hrvatska.

Čini mi se da se ovaj najvažniji strateški energetski projekt Republike Hrvatske gradi bez ičijeg nadzora i zanima me kako će Europa reagirati na to što se njihovim novcem financira nešto posve drugo od planiranoga, istaknula je Ahmetović i poručila da je to "za nezakonite aktivnosti neprijateljska zajednica i bit će neprijatelj svima koji podupiru taj nezakoniti projekt".