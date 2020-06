Načelnica Kriznog stožera Grba-Bujević o fizičkoj distanci: Užasavam se scena nekih političara koje vidim na televiziji

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i članica Nacionalnog stožera civilne zaštite Maja Grba-Bujević u emisiji Novi dan komentirala je epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i zemljama u regiji

Dodala je kako je Hrvatski zavod za javno zdravstvo već donio niz preporuka od kojih su neke bile vezane za održavanje skupova, za same izbore, a kako će donijeti preporuke i za sam dan izbora. Novi slučaj zaraze koronavirusom je, kako navodi, hrvatski dražavljanin koji je bio u BiH u lovu. 'Odlaske izvan zemlje treba svesti na jednu razumnu mjeru te nije baš nužno potrebno da hodamo izvan zemlje ako nije potrebno'.

U samoizolaciji se nalazi oko 80 osoba, dodaje te navodi da se u Nacionalnom stožeru prate i brojke novozaraženih u zemljama regije.

'Kada se pogleda što se zapravo događa, sve je to vezana za lokalna područja. Kad se to dobro izanalizira, onda se dođe do zaključka da su na tim područjima strašno prekršene mjere. S obzirom na to da su ih prekršili, dogodilo se to što se dogodilo', objasnila je.

Ističe kako su fizička distanca, higijena ruku i dezinfekcija one osnovne stvari koje zaista nije problem držati te očekuje od svih onih koji su u javnom prostoru da tu riječ šire i da na taj način doprinose da ostanemo zdravi.

'Ako se čovjek razboli, bilo da je on naš i stranac, postupak je uvijek jednak. Javit će se onaj tko se brine o njemu, a na stranicama svake županije će ovih dana biti objavljen način na koji će se to raditi, odnosno turističke ambulante. Prvo moramo dobiti pozitivnu epidemiološku anamnezu. Ako se odluči da je pacijent Covid sumnjiv, onda se za njega organizira testiranje. Za njega se osigurava prehrana u sobi, sve ono što mu treba se odnese u sobu i ostavi pred vratima. Kad se dobije test, onda se odlučuje o eventualnoj hospitalizaciji', objasnila je postupak ako se neki turist zarazi u hotelu ili kampu.

Ako je hrvatski državljanin, osiguravama mu se smještaj, a može se i za njega organizirati prijevoz kući. 'Naravno, ne javnim prijevozom', rekla je i dodala kako se stranci mogu vratiti i osobnom automobilom, ali na osiguran način u suradnji s epidemiolozima.

Najavila je da je Stožer pripremio tri scenarija za drugi val koronavirusa.

'Jedna je light varijanta, jedna je srednja, a jedna je teška. Teška bi uključivala vraćanje svega na staro, odnosno potpuno zatvaranje. Lagani scenarij bi bio da živimo uz sve mjere zaštite. Srednji bi bio da se vratimo na oštrije mjere i ne zatvaramo sve, ali se držimo mjera', rekla je.