KOD VIŠNJIKA

Na utrci u Zadru auto izletio sa staze: Četvero ozlijeđenih, među njima i beba

L. F.

29.03.2026 u 16:55

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Foto: AK Karting Zadar / zadar
Prekinuta je Velika Nagrada Zadra u organizaciji AK RTZ, koja se održavala na sjevernom parkiralištu Športskog centra Višnjik, nakon izlijetanja jednog od natjecatelja, javlja HRT

Predsjednik kluba Goran Ban potvrdio je kako je došlo do incidenta unutar zatvorenog dijela trkališta.

„Imali smo jedan incident, izlijetanje jednog od natjecatelja unutar zatvorenog dijela trkališta gdje se odvijalo natjecanje u kojem je, nažalost, ozlijeđeno četvero ljudi“, rekao je Ban za HRT.

Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL

Dodao je kako su interventne službe reagirale na terenu: „Interventne službe su odradile sve što je potrebno, taj dio je odrađen besprijekorno“, istaknuvši da se čekaju službene informacije o ozlijeđenima.

Ban je pojasnio i okolnosti nesreće:

„Riječ je o četvero osoba i dva automobila… automobil natjecatelja probio je zaštitnu barijeru i udario u izložbeni automobil našeg sponzora“.

Neslužbeno se doznaje da je među ozlijeđenima i osmomjesečna beba.

preporučujemo

Dramatično upozorenje Irana: Ovo što Amerikanci rade samo je paravan. Spremni smo na sve!
Kaos na izborima u Srbiji: U Boru izbila masovna tučnjava
Iran postavio uvjet SAD-u: Rok je ponedjeljak u 12 sati

