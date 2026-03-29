Na utrci u Zadru auto izletio sa staze: Četvero ozlijeđenih, među njima i beba

Prekinuta je Velika Nagrada Zadra u organizaciji AK RTZ, koja se održavala na sjevernom parkiralištu Športskog centra Višnjik, nakon izlijetanja jednog od natjecatelja, javlja HRT
Predsjednik kluba Goran Ban potvrdio je kako je došlo do incidenta unutar zatvorenog dijela trkališta.
„Imali smo jedan incident, izlijetanje jednog od natjecatelja unutar zatvorenog dijela trkališta gdje se odvijalo natjecanje u kojem je, nažalost, ozlijeđeno četvero ljudi“, rekao je Ban za HRT.
Dodao je kako su interventne službe reagirale na terenu: „Interventne službe su odradile sve što je potrebno, taj dio je odrađen besprijekorno“, istaknuvši da se čekaju službene informacije o ozlijeđenima.
Ban je pojasnio i okolnosti nesreće:
„Riječ je o četvero osoba i dva automobila… automobil natjecatelja probio je zaštitnu barijeru i udario u izložbeni automobil našeg sponzora“.
Neslužbeno se doznaje da je među ozlijeđenima i osmomjesečna beba.