Na utrci u Zadru auto izletio sa staze: Četvero ozlijeđenih, među njima i beba

„Imali smo jedan incident, izlijetanje jednog od natjecatelja unutar zatvorenog dijela trkališta gdje se odvijalo natjecanje u kojem je, nažalost, ozlijeđeno četvero ljudi “, rekao je Ban za HRT.

Predsjednik kluba Goran Ban potvrdio je kako je došlo do incidenta unutar zatvorenog dijela trkališta .

Dodao je kako su interventne službe reagirale na terenu: „Interventne službe su odradile sve što je potrebno, taj dio je odrađen besprijekorno“, istaknuvši da se čekaju službene informacije o ozlijeđenima.

Ban je pojasnio i okolnosti nesreće:

„Riječ je o četvero osoba i dva automobila… automobil natjecatelja probio je zaštitnu barijeru i udario u izložbeni automobil našeg sponzora“.

Neslužbeno se doznaje da je među ozlijeđenima i osmomjesečna beba.