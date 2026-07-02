kod hrvatske dubice

Nesretan kraj potrage: Pronađeno tijelo ribolovca koji je nestao na Uni

I.V./Hina

02.07.2026 u 20:35

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
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Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela nestale osobe, izvijestili su iz HGSS-ove stanice Novska

Prema ranijim informacijama, nestala osoba prethodno je bila u ribolovu, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga na rijeci Uni.

U akciji su sudjelovali djelatnici MUP-a RH te timovi HGSS Stanice Novska, koji su pretraživali riječnu obalu i okolno područje.

O okolnostima događaja i daljnjem postupanju nadležnih službi za sada nije objavljeno više informacija.

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