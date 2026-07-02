Nesretan kraj potrage: Pronađeno tijelo ribolovca koji je nestao na Uni

Prema ranijim informacijama, nestala osoba prethodno je bila u ribolovu, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga na rijeci Uni.

U akciji su sudjelovali djelatnici MUP-a RH te timovi HGSS Stanice Novska, koji su pretraživali riječnu obalu i okolno područje.

O okolnostima događaja i daljnjem postupanju nadležnih službi za sada nije objavljeno više informacija.