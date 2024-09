Na snazi narančasti meteoalarm: 'Budite na oprezu, očekuju se teški uvjeti'

U narednim danima očekuje se povremena kiša, ali će do srijede postati rjeđa i manje intenzivna nego prethodnih dana. Od utorka se očekuje više sunčanih razdoblja u kopnenim područjima, prognozirala je Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a za HRT .

Nedjelja u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će također oblačna, kišovita i vjetrovita, s mogućnošću obilnijih oborina, osobito na zapadu. Sjeverozapadni vjetar, umjeren do jak, s olujnim udarima, postepeno će slabiti tijekom jutra. Temperatura će se kretati između 9 i 14 °C.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno i vjetrovito, s pretežito sjevernim vjetrom, a navečer se očekuje bura. Kiša će biti povremena, većinom u Istri i gorju, gdje će temperature biti od 7 do 12 °C. Jutarnje temperature na sjevernom Jadranu bit će od 10 do 14 °C, dok će dnevne temperature dosezati do 21 °C.

Slične temperature očekuju se na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Uz promjenjivu naoblaku, moguća je povremena slaba kiša. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, zbog čega će more biti umjereno do jače valovito.

Na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će prevladavati promjenjiva naoblaka, kiša će uglavnom izostati. Najniže temperature bit će od 11 °C u zaleđu do 15 °C na otocima, a najviše će doseći oko 20 °C.



Promjenjivo i idućih dana

Promjenjivo i svježe vrijeme nastavit će se i idućih dana. U kopnenim krajevima očekuje se povremena kiša, no uz sve češća sunčana razdoblja, naročito na istoku i u unutrašnjosti Dalmacije. U utorak će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperature će postupno rasti u sjevernim krajevima.

Na Jadranu će biti promjenjivo s nestabilnim uvjetima i povremenom kišom, uglavnom u obliku pljuskova, koji će se u ponedjeljak pojavljivati uglavnom navečer, u utorak na otvorenom moru, a u srijedu u Dalmaciji.

Umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar okrenut će u utorak na buru i istočnjak, dok će sredinom tjedna na jugu zapuhati jugo. Srijeda će vjerojatno biti najtopliji dan u tjednu, navela je Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a u prognozi za HRT.