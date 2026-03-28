TPORTAL U ORLANDU

Na prosvjedima protiv Trumpa čuli smo nešto što bi zgrozilo hrvatske navijače: ‘Zašto Europa šuti…’

Iz Orlanda: Silvijo Škrlec

28.03.2026 u 20:17

Izvor: tportal.hr / Autor: Silvijo Škrlec
Bionic
Reading

Središte Orlanda ove je subote bilo puno prosvjednika, čija je jedina meta bio aktualni američki predsjednik Donald Trump

Iako je bilo 30 °C, glavni trg u Orlandu, ispred gradske vijećnice, bio je pun ljudi. Različitih boja kože, stilova odijevanja i načina komuniciranja... Svijet različitosti, ali s jednom porukom – zaustavite Donalda Trumpa.

Iako je 2024. godine Donald Trump ‘osvojio’ Floridu, zbog poteza koje povlači posljednjih mjeseci, njegova ‘slava’ opada.

Barem se to može zaključiti po žestini onih koji su izašli na ulice.

‘Izašli smo jer nam je dosta Trumpa. Napravio je toliko lošega za naše društvo, za našu državu. Počevši od rata u Iranu pa do silnog ulaganja u oružje. Sada su nam porasle cijene goriva, energenata, a posljedično i hrane. Uglavnom, postaje sve teže živjeti’, rekla nam je Sepia Grey, 48-godišnja učiteljica u javnoj školi.

‘Čak su i uvjeti u javnom školstvu sve gori, dolazi do dodatnog raslojavanja među ljudima. Ono što mi je još nevjerojatno jest da Europa toliko popušta Trumpu. Ne razumijem zašto mu se netko ne suprotstavi jer posljedice ove vojne intervencije u Iranu osjeća cijeli svijet. Moj je suprug Irac pa često s njim razgovaram o toj inertnosti Europe. Pa dajte se pokrenite, dignite glas’, s puno emocija govorila je ova, kako sama za sebe kaže, ‘američka građanka’.

Kada smo joj rekli da smo u Orlando stigli zbog nogometa i utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, dodatno je podigla glas.

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: Silvijo Škrlec

‘Zalažem se za bojkot svjetskog nogometnog prvenstva. I nisam samo ja protiv. Zapravo, nismo protiv nogometa, već protiv svih onih koji podržavaju Trumpa, a vidjeli ste u kakvom su odnosu Trump i predsjednik FIFA-e. Sramotno. Znam da mnogi navijači žele gledati svjetsko prvenstvo, pa i hrvatski, ali zbog Trumpa ga treba zaustaviti.’

Doduše, da ne bi ispalo da u Orlandu svi tako razmišljaju – jer na ulicama su bili samo oni ‘protiv’ – jedan od taksista stao je u Trumpovu obranu.

Izvor: tportal.hr / Autor: Silvijo Škrlec

‘Ja se u mnogo čemu slažem s Trumpom. Zapravo je on kao i mi, obični građani. Tako se i izražava. Osim toga, sam se pobrinuo za svoj novac, nije došao da bi ga država uzdržavala. Jedino s čim se ne slažem jest njegova vanjska politika, odnosno ulazak u rat s Iranom. Već osjećamo posljedice toga – poskupljuju gorivo i hrana, a to nije dobro’, rekao je 37-godišnji German.

Prosvjedima pod nazivom ‘No Kings’

Milijuni Amerikanaca očekuju se na ulicama diljem zemlje u subotu na prosvjedima pod nazivom ‘No Kings’, usmjerenima protiv politike administracije Donalda Trumpa. Prema organizatorima, planirano je više od 3000 događanja u svih 50 saveznih država, ali i u 16 zemalja diljem svijeta.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
USS Gerald R. Ford

neobična operacija

SPASILI PSA

najpopularnije

Još vijesti