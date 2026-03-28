Na prosvjedima protiv Trumpa čuli smo nešto što bi zgrozilo hrvatske navijače: ‘Zašto Europa šuti…’

Iako je bilo 30 °C, glavni trg u Orlandu, ispred gradske vijećnice, bio je pun ljudi. Različitih boja kože, stilova odijevanja i načina komuniciranja... Svijet različitosti, ali s jednom porukom – zaustavite Donalda Trumpa.

Iako je 2024. godine Donald Trump ‘osvojio’ Floridu, zbog poteza koje povlači posljednjih mjeseci, njegova ‘slava’ opada.

Barem se to može zaključiti po žestini onih koji su izašli na ulice.

‘Izašli smo jer nam je dosta Trumpa. Napravio je toliko lošega za naše društvo, za našu državu. Počevši od rata u Iranu pa do silnog ulaganja u oružje. Sada su nam porasle cijene goriva, energenata, a posljedično i hrane. Uglavnom, postaje sve teže živjeti’, rekla nam je Sepia Grey, 48-godišnja učiteljica u javnoj školi.

‘Čak su i uvjeti u javnom školstvu sve gori, dolazi do dodatnog raslojavanja među ljudima. Ono što mi je još nevjerojatno jest da Europa toliko popušta Trumpu. Ne razumijem zašto mu se netko ne suprotstavi jer posljedice ove vojne intervencije u Iranu osjeća cijeli svijet. Moj je suprug Irac pa često s njim razgovaram o toj inertnosti Europe. Pa dajte se pokrenite, dignite glas’, s puno emocija govorila je ova, kako sama za sebe kaže, ‘američka građanka’.

Kada smo joj rekli da smo u Orlando stigli zbog nogometa i utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, dodatno je podigla glas.