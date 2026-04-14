Na mađarskim izborima izabran i jedan Hrvat: Zna se koliku će imati plaću

Nedjeljnim izborima u Mađarskoj prekinuta je 16-godišnja vladavina Viktora Orbana. Mnogo novih lica je ušlo u budimpeštanski parlament, a među njima je i Ivan Gugan.

On već 12 godina vodi Hrvatsku državnu samoupravu, najviše političko tijelo koje zastupa oko 26.000 Hrvata, koliko ih živi u Mađarskoj.

Gugan će moći predlagati poboljšanja u njihovim pravima, moći će i sudjelovati u radu parlamenta, ali neće moći glasati.