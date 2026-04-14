Na mađarskim izborima izabran i jedan Hrvat: Zna se koliku će imati plaću

M.Da.

14.04.2026 u 21:11

U mađarski parlament izabran je i Ivan Gugan
Ivan Gugan će u mađarskom parlamentu zastupati prava oko 26.000 Hrvata. Imat će pravo predlagati rješenja i sudjelovati u radu parlamenta, ali neće smjeti glasati

Nedjeljnim izborima u Mađarskoj prekinuta je 16-godišnja vladavina Viktora Orbana. Mnogo novih lica je ušlo u budimpeštanski parlament, a među njima je i Ivan Gugan.

On već 12 godina vodi Hrvatsku državnu samoupravu, najviše političko tijelo koje zastupa oko 26.000 Hrvata, koliko ih živi u Mađarskoj.

Gugan će moći predlagati poboljšanja u njihovim pravima, moći će i sudjelovati u radu parlamenta, ali neće moći glasati, piše 24sata.

Od materijalnih prava, uživat će plaću od 4000 eura, ured, nekoliko zaposlenika, stan u Budimpešti te diplomatsku putovnicu. Imat će pravo i na zastupnički imunitet. 

"Kako je najavio budući premijer, okrenut će se EU, unaprijedit će suradnju prema susjednim zemljama. Što se tiče nas, manjinske populacije, tu je velika nepoznanica. Nadam se da će se ono što je dobro nastaviti, a ako bude prilike - nešto i popraviti", rekao je Gugan dodavši da je uvjeren da će nakon promjene vlasti u Mađarskoj doći do "drastičnih promjena".

