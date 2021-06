Na koncerte i okupljanja ubuduće samo s covid potvrdom

Europski parlament danas je izglasao digitalne covid potvrde koje će u službenu uporabu diljem Europske unije od 1. srpnja. Hrvatska je tu potvrdu već uvela u sustav, a u tjedan dana izradilo ju je više od 100 tisuća ljudi. Osim za prelazak granice, plan je da ta potvrda služi kao dokaz o preboljenju, cijepljenju ili negativnom testu i za druge namjene poput ulaska na koncerte

"Ono što je cilj je da se integriraju ulaznice, znači provjera tih ulaznica s provjerom tih zelenih propusnica. Tako da taj proces bude brz, jednostavan i na jednom mjestu. Ne želimo na ulazu dodatno usporavati taj proces dodatno", poručuje Berislav Marszalek, vlasnik Entria platforme za posredovanje u prodaji ulaznica.

Prijedlog je to industrije događanja koji preko Ministarstva kulture šalju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Dogovarao se i prvi probni koncert bez mjera, ali opcije oko njegove realizacije još su na stolu.

"Bilo je u skladu s razgovorima koje smo imali sa zajednicom nekih prijedloga koncerta na Jarunu, koncerta u Areni. Točno gdje će i kako će prvi koncert izgledati je sad teško reći. O čemu to ovisi? To prije svega ovisi o našim razgovorima s HZJZ u kojem ćemo trenutku biti spremni da se registriraju te COVID putovnice", jasno će državni tajnik u Ministarstvu kuklture i medija Krešimir Partl.

Ta bi odluka trebala biti donesena ovaj tjedan.

"Stožer u ovom trenutku razmatra donošenje tih nacionalnih pravila za korištenje digitalne COVID potvrde i ja pretpostavljam da ćemo mi do kraja tjedna imati neko nacionalno rješenje za to i onda ćemo moći razgovarati gdje i na koji način bi se organizirao taj koncert. Ja se nadam da ćemo u petak znati nešto više o tome", rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

S obzirom na to da će Stožer nove mjere objaviti do 15.6., a u njih bi kako neslužbeno doznajemo trebala ući korekcija broja ljudi na okupljanju, prvi koncert po starom normalnom trebao bi biti održan do kraja mjeseca.