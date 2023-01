Na interaktivnoj karti usporedite rast cijena u Hrvatskoj i ostalim EU zemljama. Evo tko je apsolutni rekorder u poskupljenjima

Statistički ured Europske unije, Eurostat, objavio je interaktivnu stranicu na kojoj se može usporediti rast cijena hrane u prošloj godini, obilježenoj rekordnom inflacijom, po zemljama članicama. Hrana je podijeljena u 25 kategorija, pa se može pratiti rast cijena zasebno, primjerice osnovnih namirnica - kruha, jaja, ulja ili mlijeka... Također, može se odabrati više zemalja i istodobno pratiti poskupljenje hrane u njima

Cijene mesa u istoj usporedbi najviše su rasle, također u Mađarskoj, no manje u Hrvatskoj nego primjerice u Sloveniji, pa se u toj kategoriji nalazimo ispod prosjeka EU-a. Usporediti se također može i rast cijena u Hrvatskoj i Njemačkoj. Rast cijene kruha potkraj prošle godine tako je bio veći u Hrvatskoj nego u Njemačkoj.

Pogledajmo, primjerice, prikaz rasta cijena kruha usporedno u Hrvatskoj, Mađarskoj i Sloveniji. Mađarska je završila sa znatno najvećim rastom cijene kruha, dok je u Sloveniji on bio manji nego u našoj zemlji. Mi smo u tom prikazu iznad prosjeka Europske unije, izvještava Dnevnik HRT-a.

Novi statistički podaci pokazali su koliki je rast cijena hrane bio prošle godine. No ono što je predočeno brojevima, građani su vidjeli već odavno. Ističu da su poskupjeli svi mliječni proizvodi, meso, jaja, kruh. Sve je poskupjelo, ustvrdila je jedna građanka. Upravo to vidljivo je iz podataka Eurostata. Hrana je u Hrvatskoj poskupjela 19,7 posto, dok je europski prosjek 18,2 posto. Najviše je poskupio kruh, i to za 32 posto, a mlijeko, jaja i sir za gotovo 30.

U obje te kategorije imamo veće poskupljenje od prosjeka Europske unije - osim kod mesa. Cijena mu je rasla za 17 posto, što je unutar prosjeka Europske unije, a niže kad usporedimo sa susjednim zemljama.