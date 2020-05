Na gradilištu mosta Pelješac prvi element rasponske konstrukcije dignut je dizalicom i postavljen na stup S5 Pelješkog mosta. Na ostalim stupovima postavljaju se elementi čelične konstrukcije, koji će biti potpora za montiranje elemenata rasponske konstrukcije čijih je 29 elemenata već na gradilištu

Most bi, podsjećaju, trebao biti završen do 31. srpnja sljedeće godine, no s obzirom na to da zbog epidemije izazvane koronavirusom tvornice u Kini neko vrijeme nisu radile, moguće je da će se taj rok produljiti za nekoliko mjeseci.