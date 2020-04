I dok ovih dana mnoge tvrtke u Hrvatskoj ne rade ili rade sa smanjenim kapacitetima, na najvećem gradilištu u Hrvatskoj, Pelješkom mostu, radi se punom parom

A radovi svakim danom napreduju. Počela se postavljati rasponska konstrukcija. Nakon toga, elementi će se spajati u cjelinu.

No spajanje bi moglo kasniti, jer za to specijalizirani varioci tek trebaju doći iz Kine. A za to vrijeme rade se stupovi u moru. Dva središnja već su prešla 50 metara – visina je to nebodera od 16 katova.