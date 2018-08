Na dvije autoceste dvije prometne nesreće

U Lici i Slavoniji ponegdje ima magle. Smanjena je, mjestimice, vidljivost na dionicama autocesta: A1 između tunela Mala Kapela i Sveti Rok te A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lipovljani i Novska

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac oprez je potreban zbog prometne nesrećae na 258. km između čvora Velika Kopanica i čvora Babina Greda u smjeru Bregane. Na autocesti A11 Zagreb-Sisak: prometna nesreća na sedmom kilometru između čvora Velika gorica sjever Mlaja i čvora Velika Gorica Jugu smjeru Siska.

Povodom Dana domovinske zahvalnosti i Dana branitelja zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5t bit će na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i na državnoj cesti DC1.

Povodom proslave "Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja" te obilježavanja 23. Obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja" bit će privremeno zatvorene za sav promet državne ceste kroz grad Knin: DC33 od Trga Oluje do Atlagića mosta od 07:00 do 15:00 sati i od 19:00 do 24:00 sata (od Trga Oluje-Tuđmanova-Zvonimirova do križanja s Gotovčevom ulicom); DC1 dionica 16 (4. Gardijske brigade) od 11:00 do 13:00 sati.

Prometovat će se gradskim ulicama a tranzitni promet županijskom cestom ŽC6058 preko Biskupije i ŽC6080 preko Kovačića i Tomislavove ulice (DC33-ŽC6058-Kosovo-Orlić-Biskupija-DC1-Kovačić, i obrnuto).