Muškarca u Indiji proglasili mrtvim, probudio se uoči kremiranja

Rohitash Kumar (25), koji je gluhonijem, proglašen je mrtvim u bolnici u saveznoj državi Rajasthan na sjeverozapadu Indije i to bez obavljanja obdukcije, navodi The Times of India, prenosi Fox News. Nakon što je uoči kremiranja u četvrtak poslijepodne postalo jasno da je Kumar živ, obitelj ga je navodno vratila u bolnicu, gdje je preminuo rano ujutro u petak.