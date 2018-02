Butković: Pregovori s Panturistom u tijeku, ali je bitno da autobusi voze

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u četvrtak kako se u ovom trenutku još ne zna kakvo će se rješenje naći s Panturistom, osječkom prijevozničkom tvrtkom koja je početkom ovoga tjedna ukinula 72 autobusne linije u Slavoniji i Baranji, ali i naglasio kako je bitno da sada autobusi opet voze

Istaknuo je kako 'tu nema koncesija', već je riječ o usklađivanju linija koje ide preko Gospodarske komore, a priprema se u Ministarstvu prometa, pa je iz tog razloga i pozvan prijevoznik da nastavi prijevoz i da radi kao do sada. 'Razumijem da netko nema računice ili matematike, ali nije sve u matematici', rekao je Butković.

Upitan je li realno da u svako selo dođe autobusna linija, ministar ističe kako je to dosta kompleksan problem. 'Preko Ministarstva znanosti i tehnologije sufinancira se prijevoz učenika i studenata i osnovnoškolaca i to je u redu, ali sad to treba vidjeti da li se možda taj linijski promet i taj subvencionirani poklope u jedan. To su stvari koje moramo razmotriti', istaknuo je.

Zbog odluke Panturista, osječke prijevozničke tvrtke koja je početkom ovoga tjedna zbog nerentabilnosti odlučila ukinuti 72 autobusne linije, Osječko-baranjska županija očekuje da će se uz već poduzete mjere u rješavanje problema uključiti mjerodavna ministarstva i Vlada.

Novinari su ministra pitali i je li svjestan da će sada svi, kada je tunel Sveti Ilija dao besplatno građanima, tražiti nešto besplatno, odnosno kako je moguće da će nakon toga i još neke županije tražiti nešto takvo. Butković je poručio kako je to tunel Sveti Ilija, da nije autocesta, odnosno da nije ukinuta naplata na autocestu niti je smanjena.