Murganić: Bandić bi trebao predstaviti učinke 'projekta roditelja odgajatelja'

Ministrica za demografiju i obitelj Nada Murganić komentirala je četvrtak uoči Vladine sjednice "projekt roditelja odgajatelja" zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića rekavši kako bi bilo dobro da Bandić predstavi učinke te mjere na Grad Zagreb, s obzirom da se radi o "financijski teškoj i ozbiljnoj mjeri"

Zagrebački gradonačelnik na Badnjak je izjavio kako razmišlja taj projekt predložiti premijeru Andreju Plenkoviću , jer bi on za 10 godina mogao dovesti do rasta nataliteta, umjesto da "svakih 10 godina Hrvatska ostane bez 70.000 ljudi".

Na pitanje radi li se o populističkom potezu zagrebačkog gradonačelnika Murganić je kazala kako ona "nikada to tako ne kritizira".

Komentirala je i Vladinu demografsku mjeru povećanja neoporezivog dijela kojim poslodavci mogu nagraditi svoje zaposlenike za novorođeno dijete. Na pitanje hoće li poslodavci zaista isplaćivati radnicima 10.000 kuna, koliko sada taj neoporezivi dio iznosi, ministrica je rekla da je to mjera koja je usmjerena na olakšavanje rada poslodavcima.

"Nije to mjera koja ih na to tjera, to je mjera koja im može olakšati ako oni imaju potrebe i mogućnosti da se za to odluče", kazala je Murganić dodavši da se mnogo poslodavaca odgovorno ponaša ulažući u ljudske resurse.

Murganić je kao važnu mjeru Ministarstva za obitelj i demografiju u 2019. godini najavila skoro sazivanje Vijeća za demografsku obnovu, a na novinarsko pitanje očekuje li da će netko u Vijeću dati ostavku odgovorila kako je to uvijek moguće.