MUP: Prošlog vikenda 3.766 prometnih prekršaja, najviše zbog prebrze vožnje

Protekloga vikenda policija je na hrvatskim cestama zabilježila ukupno 3.766 prometnih prekršaja, uobičajeno najviše zbog prebrze vožnje, a u prekršaju su zatečena i 22 ponavljača, tzv. recidivista koji su počinili 26 teških prometnih prekršaja.

Protekloga vikenda od 3. do 5. svibnja na razini svih policijskih uprava evidentirano je ukupno 3.766 prekršaja, od čega 1.587 prekoračenja dopuštene brzine (najveće je izmjereno na području PU brodsko-posavske od 227 kilometara na sat). Rekorder po broju takvih prekršaja je PU zagrebačka s njih 416 , dok je najmanje utvrđeno u PU međimurskoj, samo šest.

Zabilježeno je 279 vožnji pod utjecajem alkohola (najveća koncentracija od 2,71 promila izmjerena je na području PU bjelovarsko - bilogorske). Najveći broj tih prekršaja utvrđen je na području PU splitsko- dalmatinske (47), a najmanje na području PU dubrovačko-neretvanske (1).

Pod utjecajem alkohola najviše su vozili vozači u dobi od 18 do 24 te od 31 do 40 godina (po 71 takav prekršaj), kojima je najčešće izmjerena koncentracija alkohola od 0,51 do 1,0 promila, što je i najčešće izmjerena koncentracija tijekom ove akcije.



Policija je utvrdila i 355 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, najviše (88) na splitsko-dalmatinskom području, te 199 prekršaja zbog korištenja mobitela tijekom vožnje, najviše (53) na zagrebačkom području.

U prekršaju su zatečena 22 recidivista koji su počinili 26 najtežih prometnih prekršaja, od čega najviše nedopuštena koncentracija alkohola (10), vožnja prije stjecanja prava (4), vožnja za vrijeme zabrane (4), nedopuštena brzina (3).

Sedam pijanih vozala policija je zadržala u posebnim prostorijama do otrežnjenja, a protiv trojice vozača proveden je žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni, kažu u MUP-u.