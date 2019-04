Želite nestandardne registarske pločice? Evo koliko koštaju, kakvih sve ima i kako do njih

Dvije su kategorije posebnih pločica - prva je ona na narudžbu, a druga po izboru

U Hrvatskoj, ali i u mnogim drugim zemljama, moguće je na osobno vozilo staviti i nestandardne registarske pločice. No to će vas zadovoljstvo stajati puno više od uobičajenih, standardnih pločica. Prije svega, treba baciti pogled na ono što kaže zakon. Sva pravila objavljena su u službenom listu NN 130/2017 (27.12.2017.) u Pravilniku o registraciji i označavanju vozila.

Pločice po narudžbi ili po izboru, koje odabrati?

Prva je kategorija onih pločica čija vam se kombinacija standardnih slova i brojeva jednostavno poklapa s nekim vama dragim datumima ili inicijalima. Naprimjer, živite u Zagrebu, a rodili ste se 5. travnja 1932. godine i zovete se Ante Antić. Tada će vaša registarska oznaka biti ZG - 5432 - AA.

Ukoliko doista želite to obilježiti i pločicama na svom novom automobilu, obratit ćete se MUP-u i upitati za registarske pločice po narudžbi. I doista, kao vlasnik vozila možete naručiti registarske pločice s unaprijed zadanim registarskim brojem vozila pod uvjetom da je slobodan. Doduše, nećete moći koristiti slova s 'kvačicama' (Č, Ć, Đ, Š i Ž). To će vas zadovoljstvo stajati 278 kuna za dvije pločice, za razliku od običnih koje stoje samo 65 kuna. Ove posebne registarske pločice ostaju vama, ako hoćete zauvijek, i možete ih prenositi na druga vozila koja ćete u budućnosti željeti registrirati.

No ovo je jednostavan slučaj. Puno je složeniji onaj kada želite registarske pločice po izboru, dakle uz oznaku grada u kojem ste registrirali svoje vozilo, umjesto uobičajenih brojčanih (tri ili četiri znamenke) i slovnih oznaka (jedno ili dva), imati pločice koje nose ime vaše tvrtke ili jednostavno ime neke osobe, uz neku brojčanu oznaku. Primjer toga je sljedeća registarska pločica: ZG - MARKO-9. Dakle, grad je Zagreb (ZG), obvezan je hrvatski državni grb, a potom idu slova npr. MARKO, pa onda crtica i brojka 9. I to je moguće, pod uvjetom da se registarski broj sastoji od najmanje tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili od kombinacije brojčanih i slovnih znakova na dijelu registarske pločice iza oznake registracijskog područja i grba Republike Hrvatske.

Koliko koštaju prilagođene registarske pločice?

U slučaju izbora numeričkih znakova obvezno je odabrati najmanje jedan slovni znak. Između brojčanih i slovnih oznaka obvezna je crtica, a između slovnih oznaka može se odabrati crtica. Ona se računa kao jedan od znakova. Moguće je odabrati i strana slova X, Y i W. To će vas zadovoljstvo stajati 2000 kuna za dvije pločice, odnosno 1500 samo za jednu pločicu. Ako ste pak izgubili jednu od pločica negdje u prometu, a ona nije nađena i vraćena u MUP ili ste ju oštetili, tada ćete dodatnu pločicu moći ponovno nabaviti po cijeni od 340 kuna. Ima tu još nekih sitnica, poput one o obliku same registracijske pločice ovisno o vašem vozilu, jer npr. mopedi imaju pločice drugačijih standardnih formata.

Naravno, takvu registarsku pločicu odobrava ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ako po svom sadržaju nije provokativna, neetična ili protivna pravnom poretku te ako drugom vozilu već nije dodijeljen registarski broj zbog kojeg može doći do dupliranja prilikom očitavanja registarskih brojeva i ako se ne podudara s kombinacijom znakova registarskog broja propisanom za oldtajmere (starodobna vozila). Pravo korištenja registarskih pločica je pet godina od dana registracije vozila, a one se mogu produžavati svakih pet godina uplatom propisane naknade.

Prije nekoliko godina ovakvo zadovoljstvo stajalo je čak 6700 kuna.

