München ulazi u novu eru: Biznis budućnosti privlači milijarde i vrtoglavo raste

München je desetljećima bio poznat ponajprije po Oktoberfestu i Bayernu, no bavarska prijestolnica ubrzano dobiva novu ulogu

Oko tog grada okuplja se sve više mladih tvrtki koje razvijaju bespilotne letjelice potpomognute umjetnom inteligencijom, vojni softver i autonomne obrambene sustave, pretvarajući ga u jedno od vodećih europskih središta obrambene tehnologije, piše Euronews. Taj uzlet prati snažno povećanje njemačkih vojnih izdataka. Savezni proračun za ovu godinu predviđa približno 82,7 milijardi eura za obranu, oko 29,4 milijarde više nego u prethodnom financijskom planu. Istodobno bi broj pripadnika oružanih snaga trebao porasti za najviše 10.000 njih. Kada se tome pribroji poseban izvanproračunski fond osnovan radi modernizacije Bundeswehra, ukupna ovogodišnja njemačka izdvajanja za obranu dosežu približno 108 milijardi eura te je riječ o rastu od oko 24 posto u odnosu na lani. Prema Štokholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira, Njemačka je time prvi put od 1990. godine nedvojbeno premašila prag od dva posto BDP-a namijenjenog vojnim izdacima.

Među desecima obrambeno-tehnoloških tvrtki koje danas posluju u Münchenu i njegovoj okolici ističu se proizvođač dronova Quantum Systems, obrambena AI tvrtka Helsing i Tytan Technologies, specijaliziran za presretačke dronove. Quantum Systems, osnovan 2015. godine, opskrbljuje ukrajinske oružane snage bespilotnim letjelicama, a poslovanje je u međuvremenu proširio na kopnene i pomorske sustave. Tytan su pak 2023. godine osnovala dvojica diplomanata Tehničkog sveučilišta u Münchenu nakon hackathona posvećenog Ukrajini i otad je udeseterostručio broj zaposlenih te priprema otvaranje novog proizvodnog pogona. 'Naši osnivači imali su vrlo jasnu misiju – ponovno uspostaviti ekonomsku održivost europske protuzračne obrane', rekao je Nemo Farber, glavni direktor proizvodnje u Tytanu. München ima znanje, talent i tradiciju Predstavnici industrije procjenjuju da München svoju prednost duguje spoju stručnog kadra, jakih tehničkih sveučilišta i političkog okruženja naklonjenog razvoju obrambenog sektora. 'München i šire minhensko područje nude izvrstan spoj vještina, talenta i tradicije', rekao je Martin Karkour, direktor prihoda u Quantum Systemsu, proizvođaču izviđačkih dronova. 'Imamo inženjerske kapacitete, znanje u području softvera i umjetne inteligencije te stručnost u robotici. To je sjajna kombinacija koju bi bilo teško stvoriti negdje drugdje', objašnjava Karkour.