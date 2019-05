Multimilijunaši u panici: sustavu koji ih je učinio suludo bogatima za vratom puše klasna borba i socijalizam

Održana prošlog tjedna u Los Angelesu, globalna konferencija Instituta Milken okupila je multimilijunaše, uglavnom financijaše, da raspravljaju o budućnosti sustava koji ih je učinio suludo bogatima. Oni su se složili s lijevo orijentiranima da je situacija na dugu stazu neodrživa, ali su međusobno miljama daleko od sličnih rješenja. Čovjek koji je napao generaciju četrdesetogodišnjaka zbog izjava da bi radije živjeli u socijalnoj državi pohvalio se netom kupljenim najskupljim stanom u američkoj povijesti, vrijednim 238 milijuna dolara

Preračunato u našu valutu, carska salata s piletinom na Beverly Hillsu stoji 170 kunića. Sa svojih 14,7 milijardi dolara neto bogatstva, kralju investicijskih fondova Stephenu Schwarzmanu bilo bi dovoljno da njome počasti svih 329 milijuna stanovnika SAD-a i to isto sutradan ponovi za 222 milijuna, slikovito opisuje Bloomberg imovinsku karticu predsjednika i izvršnog direktora equity tvrtke Blackstone grupe , jednog od sudionika globalne konferencije Instituta Milken .

Održana prošlog tjedna u Los Angelesu u organizaciji Instituta Milken (nazvan prema osnivaču, financijašu Michaelu Milkenu), konferencija svakog proljeća okuplja multimilijardere, financijsku elitu koja na njoj razglaba o globalnim i regionalnim gospodarstvima, ljudskom kapitalu, demografiji i tržištima kapitala. Tema je ove godine bila 'Ka zajedničkom prosperitetu'.

Ali što milijarderi podrazumijevaju pod zajedništvom?

Pileću salatu u prestižnom hotelu Beverly Hilton? Za nju su potrebna četiri sata rada po minimalnoj američkoj federalnoj nadnici, pa nije iznenađenje to što se sudionici ove godine meškolje na vrućoj stolici, piše Bloomberg. Tim više što je njihove mirne vode uzburkala sve popularnija demokratska kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez iz New Yorka, kao i senator Ed Markey, idejom o zelenom New Dealu, rješavanju krize nejednakosti i krize uzrokovane klimatskim promjenama, što traži korjenit preobražaj gospodarstva. Za novog predsjednika države kandidira se demokrat Bernie Sanders iznoseći ideje o bogatom kolektivizmu, demokratska senatorica Elizabeth Warren poziva na novi porez na imovinu višu od 50 milijuna dolara, a ljevica predlaže agresivnu antimonopolsku regulativu.