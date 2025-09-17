Mrlja preko najluksuznije ceremonije dočeka u britanskoj povijesti: Sprema se velika akcija

Donald Trump formalno počinje svoj drugi državni posjet Britaniji, s kraljevskom pompom koja uveličava ključne diplomatske razgovore, dok se teška pitanja o Jeffreyju Epsteinu još uvijek postavljaju. Kralj Charles III. i njegova obitelj postavit će crveni tepih za predsjednika kada stigne u dvorac Windsor, najstariji i najveći naseljeni dvorac na svijetu i dom britanskih monarha gotovo 1000 godina, s povorkom kočija, počasnom paljbom, preletima aviona i raskošnim banketom. Britanija kaže da će to biti najveći vojni ceremonijalni doček za nekog državnika kojeg se mogu sjetiti

Iako će raskoš, pompa i fanfare biti u središtu državnog posjeta Donalda Trumpa Velikoj Britaniji, američkog čelnika neće svi dočekati raširenih ruku. Koalicija Stop Trump, savez od više od 50 sindikata i dobrotvornih organizacija, najavila je da će danas organizirati nacionalne demonstracije protiv njega. Prema planu, okupljanje će započeti u 14 sati prema britanskom vremenu u Portland Placeu, a uslijedit će marš prema Parlamentarnom trgu, gdje je za 17 sati predviđen veliki skup.

Iako Trump neće posjetiti Parlament, koji je trenutačno na pauzi, organizatori ističu da će demonstrirati da bi, kako kažu, 'porazili politiku trampizma' i promovirali 'alternativnu, demokratsku viziju svijeta utemeljenu na miru, socijalnoj pravdi i međunarodnoj suradnji'. Koalicija Stop Trump Koalicija Stop Trump naglašava da se želi 'suprotstaviti britanskoj vladi i političkoj eliti kad god pokušaju umiriti Trumpove politike'. 'Vlada koja se pokloni Trumpu i rasizmu širom otvara vrata fašizmu', poručio je glasnogovornik koalicije u videu objavljenom na X-u. Na prosvjedu će se obratiti vođa Zelene stranke Zack Polanski, bivši čelnik laburista Jeremy Corbyn te Ben Jamal, direktor Kampanje solidarnosti s Palestinom. Ovaj prosvjed dolazi neposredno nakon najvećeg desničarskog marša održanog u subotu, a raspoređeno je 1600 policajaca u Londonu.