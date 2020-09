Mrak-Taritaš: Zagrepčani su uvijek taoci odnosa HDZ-a i Bandića

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a Anka Mrak-Taritaš poručila je u ponedjeljak da će Gradu Zagrebu biti veliki problem osigurati 20 posto sredstava za obnovu i imat će velikih neprilika da građanima omogući korištenje Zakona.

Smatra da je to moguće riješiti i drugačije, ali da trenutačni gradonačelnik Milan Bandić 'to niti ne može, niti ne zna, niti hoće'.

'Sigurna sam da će gradonačelnik ići kod premijera i da ne kažem da će tamo pričati o svojem teškom stanju. Ali to teško stanje je samo zato što se gradskim financijama ne upravlja na adekvatan način. To će zasigurno biti još jedno novo zaduženje', rekla je Mrak-Taritaš.

Ocijenila je kako je Grad Zagreb trebao u svemu tome biti aktivan partner, dodavši da će se vidjeti kako će ići formiranje Fonda jer kad se formira tu će biti zaposleni neki novi ljudi a to će biti zajednički ugovor između Grada Zagreba i države.

'Dakle, tih 20 posto Grad Zagreb ne mora osiguravati odmah, to će biti kroz određeno vrijeme, ali tih 20 posto će Gradu Zagrebu biti veliki problem. U ovom trenutku kad zbrojite sve dubioze Grada Zagreba, to je još jedan proračun. Dakle, Grad Zagreb će zasigurno imati velikih neprilika da uopće građanima omogući korištenje Zakona', izjavila je Mrak-Taritaš novinarima na Zagrebačkom velesajmu gdje se nastavlja sjednica Gradske skupštine.

Na pitanje strahuje li da će premijer Andrej Plenković čekati lokalne izbore u svibnju, te bi u provedbi Zakona Zagrepčani mogli biti taoci do lokalnih izbora, Mrak-Taritaš je rekla da će sigurno tako biti.

'Ovaj Zakon je mrtvo slovo na papiru, a da bi se uopće mogao provoditi treba se napraviti niz stvari. Očekujem da se u proljeće nešto od zgrada javnih namjena zaista i obnovi, recimo tipa rodilište u Petrovoj, da se pokaže kako je država nešto napravila, da se odabere možda jedna zgrada koja ima riješene imovinsko-pravne odnose i sve druge uvjete pa da se i to pokaže kao pokazna vježba', dodala je.



Zanimljiva utrka za gradonačelnika

Tvrdi kako su Zagrepčani 'uvijek taoci' odnosa između HDZ-a i Bandića koji se 'godinama vole, što javno, što tajno, pa se malo svade javno, pa onda naprave halabuku ali uvijek glasaju onako kako to želi gospodin Bandić'.

Smatra da će na lokalnim izborima biti zanimljiva utrka za gradonačelnika Zagreba, vidjet ćemo tko će biti kandidat HDZ-a te ima li HDZ ideju da sve one glasove koji su prije bili za Bandića pretoče u glasove za HDZ. 'Možda i bude takav nekakav dogovor', kaže.

Na pitanje hoće li ona biti kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, Mrak-Taritaš odgovora da će ona zasigurno, ako se za to odluči, o tome obavijestiti.

'Ja za sad ne odbacujem tu mogućnost. To je jedna ozbiljna priča. Ozbiljni ljudi kada uđu u takvu jednu ozbiljnu priču, onda moraju sve staviti na papir, napraviti dogovor i vidjeti, jer vi ne idete u neku borbu da bi sudjelovali, već idete u to da bi pobijedili. Prema tome, moramo vidjeti koji su to načini i uvjeti da se gospodin Bandić konačno pobijedi na izborima', poručila je Mrak-Taritaš.

Na pitanje računa li na to da SDP neće imati svog kandidata, rekla je da se SDP nalazi u 'nekoj priči' te im treba dati mogućnost da krajem rujna imaju izbore za predsjednika stranke. Podsjeća da su na zadnjim izborima nju podržali kao kandidatkinju za gradonačelnicu Zagreba, iako su svi, kako kaže, viđeniji SDP-ovci govorili da nju nikada neće podržati.

Smatra da ćemo vidjeti 'u kojem smislu ide SDP' jer ako se žele 'odmaknuti od Bandića i maknuti tu stigmu da je uvijek nekako dio SDP-ovaca vezan uz Bandića', trebat će na izborima napraviti zaokret i to javno reći. Podsjetila je da je dio ljudi na listi na prošlim izborima, na kojoj je ona bila prva, već na prvoj sjednici otišlo Bandiću. +To se SDP-u kontinuirano dešava, i oni s tom praksom trebaju prestati', poručila je Mrak-Taritaš.