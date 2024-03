Mrak-Taritaš: Peđa Grbin bit će premijer; Hrebak: Tražimo pet konkretnih politika

Mrak-Taritaš i Hrebak složili su se kako bi najbolji datum za izbore bio 28. travnja ili 12. svibnja.

'Meni se čini da nedjelja, 12. svibnja je apsolutno primjerena nedjelja, ali svaku nedjelju koju nekako priželjkujemo ima svojih prednosti i mana. Ako to bude odmah na početku, onda bi to bili jedni vrlo kratki izbori, a što idemo dalje, onda je to sve bliže europskim izborima, tako da sve ima svojih prednosti i mana, ali nekako mi se čini da ta nedjelja 12. svibnja je apsolutno realna', rekla je Mrak-Taritaš za HRT.

Hrebak se složio s njom. 'Za oporbu, za građane, za nas vladajuće, najbolji datum bi bio 28.4. ili 12.5. Doduše, ja sam očekivao da će oporba, s obzirom na sve prosvjede, reći odmah prvi vikend. No, šalu na stranu, 28.4. ili 12.5. su najbolji datumi izbora za sve nas', rekao je Hrebak.