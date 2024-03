Plenković: Ide novi paket potpore za 800.000 umirovljenika

'Idemo na izbore s ogromnim postignućima u posljednjih sedam i pol godina i želimo obnoviti povjerenje hrvatskih građana na demokratskim izborima za Hrvatski sabor', rekao je Plenković za Dnevnik HTV-a.

Najavio je da će Vlada idućeg tjedna donijeti novi paket mjera pa će cijene struje i plina ostati iste, a Vlada će subvencionirati i naftne derivate. 'Izaći ćemo s posebnim paketom, kao uoči Božića, za naše umirovljenike', najavio je premijer. Bit će to potpora za umirovljenike s mirovinom do 830 ili 840 eura, znači za oko 800.000 umirovljenika - što je mirovina niža, to je pomoć veća, u rasponu od 160 do 50 eura.