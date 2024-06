‘Možete očekivati svašta': Koji su planovi Juliana Assangea nakon oslobađanja?

Još jedan problem za mnoge odnosi se na dio društva i saveza koje je sklopio Assange, živahan lik koji je imao priličan udio u sukobima – uključujući i Guardian. Prije nego što je ušao u ekvadorsko veleposlanstvo, počeo je voditi intervjue za RT, rusku državnu medijsku kuću, u potezu koji je u to vrijeme bilo relativno lakše braniti, ali koji sada poprima drugačiji ton od izbijanja rata u Ukrajini.

No dodao je: “Sada su neke od tih lekcija naučene. Vrsta prekograničnih, suradničkih istraga ogromnih tranši dokumenata koje je započeo WikiLeaks i njegova upotreba anonimnih elektroničkih informacija sada su de rigueur – u velikoj mjeri passé.”

Bio je to jedan od razloga zašto je centar posudio Assangeu i WikiLeaksu dio svog vremena i pripravnika - stranica je radila nešto novo.

Ipak, čak i neki kritičari Assangea sugeriraju da bi WikiLeaks mogao imati ulogu, s njim ili bez njega.

James Ball, novinar i bivši zaposlenik WikiLeaksa, rekao je da bi "pametan potez" bio da Assange i WikiLeaks postanu figura za aktivizam transparentnosti.

“Teško je vidjeti kako se mogu vratiti onome što su radili prije. Prvotno su bili daleko ispred krivulje, ali iskreno, postali su aljkavi i pojavio se problem neiskusnih volontera koji su ulazili i izlazili, s ljudima koji nisu bili provjereni,” dodao je.

"Ljudi oko njega rekli su da je to uzelo danak njegovom zdravlju i siguran sam da će htjeti doći do daha, pa ako želi miran život, to bi bilo razumljivo."

Dok je velik dio WikiLeaksa u javnosti bio usredotočen na Assangeovu nevolju, stranica je nastavila održavati prisutnost kao platforma za jačanje novinarstva drugih.

Još ovaj tjedan, njegov X račun promovirao je projekt Gaza – suradnju koja uključuje novinare iz 13 različitih novinskih organizacija koje istražuju ubojstva novinara u Gazi.

Osim toga, valovi njegovih izvornih curenja i dalje imaju veliki i mali utjecaj. Ovaj tjedan, u Ujedinjenom Kraljevstvu, populistička desničarska Reformska stranka odbacila je jednog od svojih izbornih kandidata nakon što je otkriveno da je bio imenovan na popisu koji je izvorno procurio u WikiLeaks i koji je pokazao članstvo krajnje desne Britanske nacionalne stranke (BNP) 2016. ).