Možemo!: Prijedlog Zakona o obnovi Zagreba i okolice ima puno nedorečenosti

Saborski zastupnici političke platforme Možemo! rekli su u petak da u konačnom prijedlogu Zakona o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području Zagreba i okolice ima puno nedorečenih stvari, istaknuvši da će i dalje inzistirati na osnivanju zavoda, a ne Fondu za obnovu

Oni traže da zavod bude koordinirajuće tijelo, a ne, kako je ustvrdio, nekakvo „podržavajuće administrativno-financijsko tijelo kako je po prijedlogu zakona Fond”.

Drži i kako je to vrlo bitno iz perspektive tko će voditi provedbu zakona, tko će voditi obnovu te hoće li to biti hijerarhijski jedna institucija ili će odgovornost biti raspršena između više njih na istoj razini odgovornosti pa može doći do sukoba nadležnosti.

Tomašević je podsjetio i na, kako je rekao, primjere dobre prakse poput Zavoda za obnovu Dubrovnika koji je osnovala država zajedno s Gradom Dubrovnikom i Dubrovačko-neretvanskom županijom. Poručio je i kako će i dalje inzistirat na zavodu umjesto Fonda, kazavši da se ne radi samo o imenu već o suštini tko će voditi obnovu.

Sandra Benčić izrazila je zabrinutost kako će se provoditi obnova te kako će se sredstva trošiti i tko će to kontrolirati. Podsjetivši kako su u ranijoj raspravi tražili osnivanje neovisnog tijela koje će nadzirati financiranje i potrošnju sredstava za obnovu, rekla je kako taj njihov prijedlog vlada nije u cijelosti prihvatila.