Možemo okreće novu stranicu: Tko će zasjesti na čelo stranke? Među kandidatima ima iznenađenja

Već ovu subotu bit će poznato tko će ubuduće voditi Možemo!, trenutno četvrtu političku stranku u zemlji prema anketama. Na skupštini će, osim dvoje čelnih ljudi, biti izabrani članovi glavnih tijela stranke, a iako se među kandidatima nalazi niz nepoznatih imena, u izboru vodstva ne bi trebalo biti pretjeranih iznenađenja

I sam je svjestan toga da će biti izabrani Benčić i Tomašević, a s njim se slaže politički analitičar i komentator tportala Boško Picula te ne očekuje iznenađenja.

'S obzirom na to da su članovi i članice Možemo ustrojili platformu nalik na njemačke Zelene, potpuno je očekivano da to dvojno vodstvo stranke bude profilirano ne samo kroz rodnu ravnopravnost, nego i kroz političare koji su dosad najvidljiviji i koje javnost najviše percipira. Nakon potpuno nevidljivog koordinatora Teodora Celakoskog, potpredsjednika Skupštine Grada Zagreba, očito je došao trenutak da na to mjesto uz Sandru Benčić, koja je gotovo neprikosnovena ne samo po pitanju sadašnje i buduće pozicije, nego i po percepciji u javnosti, dođe Tomislav Tomašević kao uvjerljivo najjače političko ime. Dođe li do onoga što se očekuje, a to je da vodstvo preuzmu Tomašević i Benčić, bit će to poruka članstvu i biračima da su najprofiliraniji političari iz tog miljea sada na izvršnim pozicijama. To je potrebno jer javnost ionako percipira Tomaševića kao vodstvo, iako je on bio na čelu stranke Zagreb je naš!. Sada će to formalizirati i - s obzirom na njegovo mjesto gradonačelnika i Sandru Benčić, uvjerljivo jednu od najeksponiranijih saborskih zastupnica - krenuti s najjačim ljudima u konsolidaciju podrške platformi te dogodine na europske, parlamentarne i predsjedničke izbore', kaže Picula za tportal.