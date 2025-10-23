Možemo: Minimalna plaća mora se usklađivati s inflacijom dva puta godišnje

Zastupnice stranke Možemo! u četvrtak su zatražile da se osnovna minimalna plaća računa prema košarici troškova života i da se minimalna plaća automatski usklađuje s inflacijom, dva puta godišnje, kao što se radi s mirovinama, jer se inače vrijednost minimalne plaće brzo gubi u inflaciji

„Potpuno je neprihvatljiv prijedlog poslodavaca koji traže da se zamrzne rast minimalne plaće za ovu godinu jer ona mora rasti samim time jer rastu i troškovi života. To je i sama poanta minimalne plaće, da država štiti najniže plaćene radnike, da svojom plaćom mogu pokriti osnovne životne potrebe, naročito u ovako velikoj inflaciji. Hrvatska danas više ne može živjeti po modelu jeftine radne snage”, kazala je Jelena Miloš na konferenciji za novinare u Saboru.

Taj model smo, kaže, skupo platili, on nas je doveo do masovnog iseljavanja radnika iz Hrvatske, do uvoza potplaćenih stranih radnika i do pada cijene rada za sve. Minimalne plaće i plaće u Hrvatskoj, poručuje, moraju kontinuirano rasti, posebno u privatnom sektoru jer ako Hrvatska želi biti konkurentna, moramo hvatati korak sa susjednim zemljama poput Slovenije i dostizati prosjek plaća u EU. Miloš je ponovila ključne zahtjeve njezine stranke koja traži da se minimalna plaća računa prema jasnoj i transparentnoj formuli, a ne da ovisi o volji ministra ili izbornim ciklusima, kako je sada često slučaj. Smatraju i da se osnovna minimalna plaća mora računati prema košarici troškova života, kao što to rade Slovenci koji svakih nekoliko godina računaju koliki su osnovni troškovi života za kućanstva s nižim prihodima i minimalna plaća nikako ne može biti manja od toga. Mi takav model nemamo, a trebali bismo ga imati jer bi minimalna plaća trebala pružiti osnovnu socijalnu zaštitu, a ne da stvara tzv. siromaštvo na radu (in work poverty), apelirala je. Tražimo, naglasila je, i da se minimalna plaća automatski usklađuje s inflacijom, dva puta godišnje, kao što se radi s mirovinama, jer se inače vrijednost minimalne plaće brzo gubi u inflaciji.