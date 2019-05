Možemo li zrakoplovima letjeti čisto? Postoji jedno rješenje, no teško da će na njega netko pristati

Prema podacima švedskog servisa za praćenje letova komercijalnih zrakoplova u stvarnom vremenu Flightradar24, svakog trenutka u zraku se nalazi od 8000 do 20.000 zrakoplova, ovisno o godišnjem dobu i dobu dana. Ove godine očekuje se 4,6 milijardi putničkih letova, dvostruko više nego 2004. Promet iznad naših glava toliko je gust da se Hrvatska ne vidi na karti Flightradara24. Ali zrakoplovna industrija odgovorna je za 12 posto zagađenja štetnim plinovima vezanih uz transport. Što čini u namjeri da ih smanji?

Europska unija želi da avioindustrija do 2050. smanji ugljični dioksid za 75 posto, za 90 posto dušikov oksid i za 65 posto buku. Sljedeće godine stupa na snagu dogovor 78 zemalja (predstavljaju 85 posto međunarodnih letova) oko prve od tri faze Sheme za kompenzaciju i smanjenje emisije ugljika za međunarodno zrakoplovstvo (CORSIA), koju je razvila Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO). Cilj tog 'delikatnog kompromisa' postupna je zamjena organskih goriva alternativnima na međunarodnim zračnim putovanjima, iako je nejasno kako će se do 2050. prepoloviti emisija i svesti na razinu iz 2005.

Iako je prošle godine Virgin-Atlantic probno koristio biogorivo na letu London - Orlando (Florida), zamjena kerozina biogorivom nije opcija jer ga današnja postrojenja ne mogu proizvesti ni za minimalne potrebe zrakoplovne industrije. Uz to, neka se biogoriva s vremenom mogu razgraditi, neka utječu na gumene dijelove u motorima, a i skuplja su od fosilnih, na koja je 2018. potrošeno 180 milijardi dolara. Javili su se također protivnici biogoriva jer nije dovoljno čisto, niti je zbog njegove proizvodnje razumno krčiti šume i krasti zemlju proizvođačima hrane.

Prekretničkih rješenja nema na vidiku pa avijacija unapređuje ono što ima, poput kontrole leta, kako zrakoplovi ne bi trošili gorivo kružeći iznad zračne luke i čekajući na dozvolu za slijetanje, a u konstrukciji zrakoplova koriste se sve lakši materijali itd. Sveukupno je 400 poboljšanja od vremena Concorda, kaže za BBC James Deeley iz britanske Nacionalne kontrole zračnog prometa (NATS). Danas ne prolazi taj tip francusko-britanskog nadzvučnog zrakoplova (prometovao od 1976. do 2003.) za svega 90 putnika, dvostruko bržeg od ostale konvencionalne konkurencije, kojemu je cijena povratne karte New York – London iznosila 7995 dolara (u današnjoj vrijednosti 12.500), 30 puta više od najjeftinije opcije za let na istoj liniji. Zbog 'zvučnog buma', buke ravne eksploziji ili udaru groma, Concord je letio koridorima iznad oceana, ali se grmljavina nije mogla izbjeći pri polijetanju i slijetanju, zbog čega su stanovnici oko njujorškog aerodroma JFK mjesecima ogorčeno protestirali jer im je život bio zvučni pakao plus - puknuta stakla.

Iako se u 78 zemalja okupljenih oko sheme CORSIA nalaze one s najgušćim avioprometom, poput SAD-a, Kanade, Japana i zemalja EU-a, do sada se nisu odazvale Kina, Indija, Rusija i Brazil. Za Kinu nije čudo – uz Korean Air, Singapore Airlines i Turkish Airlines, kineske kompanije Air China i China Southern imaju od svih najlošije planove za smanjenje emisije, za razliku od Indije, koja nije članica, ali ima četiri od pet zrakoplovnih luka u azijsko-pacifičkoj regiji koje eliminiraju toliko ugljičnog dioksida koliko ga proizvode i imaju prvi aerodrom u svijetu s isključivim korištenjem solarne energije.