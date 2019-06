Mostovac Lešković podnio kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Ivice Kirina

Vijećnik Mosta u virovitičkom Gradskom vijeću Darko Lešković tek je u drugom pokušaju Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici uspio podnijeti kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina zbog nestanka najmanje 17 milijuna kuna iz gradskog proračuna po člancima kaznenog zakona za pomaganje u teškoj krađi i pronevjeri

'Dežurni odvjetnik me pitao na koji članak se pozivam. Zamolio sam ga da mi pomogne i detaljno obrazložio razloge zbog kojih smatram da je gradonačelnik Kirin odgovoran za krađu novca iz proračuna na što mi je rekao da to nije u njihovoj nadležnosti, već da tom slučaju radi USKOK', izjavio je Lešković u srijedu novinarima.

Lešković pri drugom pokušaju poveo i Grmoju

U drugom pokušaju došao je s političkim tajnikom Mosta Nikolom Grmojem i pisanom prijavom.

'Kao politički tajnik došao sam dati podršku našem vijećniku koji se ovdje ustrajno bori za transparentnost i za rasvjetljavanje afere nestanka milijuna kuna iz gradske blagajne, gdje imamo i tragičnu smrt jednog čovjeka. Potpuno mi je neshvatljivo da državni odvjetnik nije prihvatio kaznenu prijavu', rekao je Grmoja.

Dodao je i kako ne mora svaki građanin poznavati kazneni zakon te znati o kojem se članku radi. 'Na građanima je da prijavi svoja saznanja, a državni odvjetnik je trebao našem vijećniku pomoći u sastavljanju kaznene prijave. Ako je gradonačelnik Ivica Kirin optužio svog pročelnika da je odgovaran za tešku krađu i pronevjeru, onda je apsolutno nevjerojatno da gradonačelnik kao odgovorna osoba nema saznanja. da se godinama to događa', izjavio je Grmoja.

Prijavu protiv Kirina podnio i Živi zid

U srijedu je kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Kirina podnio i Živi zid zbog pronevjere i zlouporabe položaja i ovlasti.

'Gradonačelnik Kirin je potvrdio da je došlo do višemilijunske pronevjere u proračunu Grada Virovitice optuživši preminulog pročelnika za financije i gospodarstvo Sinišu Palma. Mi ne vjerujemo u verziju koju priča lokalni HDZ i gradonačelnik Kirin pa smo podnijeli svoju kaznenu prijavu', rekao je čelnik te stranke Ivan Vilibor Sinčić.

Poručio je kako žele da se istraži tko je izvlačio novac, kojom dinamikom, o kojem točnom iznosu se radi, kamo je novac odlazio i tko je nalogodavac. 'Smatramo da je nemoguće da vrh političke strukture grada to nije znao ili su sami dali nalog', kazao je Ivan Vilibor Sinčić.

Dodao je kako istraga mora dati odgovore i na pitanja što je radila unutarnja revizija u gradu, kada je zadnji puta bio Državni ured za reviziju i gledao gradski proračun.

'Kaznenu prijavu protiv pročelnika nismo vidjeli, tko zna što je on prijavio ili nije. Možda je istražitelje naveo na krivi trag. S druge strane državni odvjetnik u Virovitici nije htio zaprimiti prijavu kolege iz MOST-a pa se nameće pitanje kako državno odvjetništvo može nešto ne zaprimiti kao nenadležno za pitanja koja se tiču lokalnog proračuna. To nas dovodi do zaključka da što god se u Virovitici dogodi odvjetništvo može odbaciti. Zato smo prijavu podnijeli centralni DORH-u u Zagrebu pa neka onda svojim šefovima kažu da to nije u njihovoj nadležnosti', rekao je Sinčić.