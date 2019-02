Most Svilaj planira se pustiti u promet na jesen

Most Svilaj, koji preko rijeke Save na paneuropskom cestovnom koridoru V c grade Hrvatska i BiH, trebao bi biti gotov na jesen ove godine, najavio je u četvrtak nakon obilaska gradilišta mosta na bosanskoj obali Save ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković

"Kao što znate, mi smo u velikom investicijskom ciklusu ulaganja oko 20 milijarda kuna u promet i to je, najvjerojatnije, od rata najveći investicijski ciklus", rekao je Oleg Butković .

Istaknuo je da je most Svilaj među najvažnijim infrastrukturnim projektima koji se danas provode u Hrvatskoj, a vrijednost mu je 22,3 milijuna eura. Taj most u 50-postotnim iznosima financiraju Hrvatska i BiH, a hrvatski dio sufinanciran je iz EU preko Instrumenta za povezivanje Europe.

Butković očekuje da će se radovi na tom mostu nastaviti "dobrim intenzitetom" kako bi mogao biti pušten u promet na jesen.

"Ovo je most koji je prevažan za obje države i, osim što će spojiti dvije države, povezat će Budimpeštu s Pločama, što nam je i cilj", rekao je Butković.

Hrvatske autoceste raspisale su natječaj i za dio prema Belome Manastiru, a otvaranje ponuda bit će u ožujku, rekao je Butković, koji je na novinarsko pitanje zašto se dugo čeka na izgradnju 33 kilometra autoceste od Osijeka do Beloga Manastira odgovorio kako se najprije morala zatvoriti "ukupna financijska konstrukcija".

Podsjetio je pritom kako je ukupni dug Hrvatskih autocesta, Hrvatskih cesta i Autoceste Rijeka-Zagreb bio 5,5 milijarda eura te je država išla u financijsko i poslovno rekonstruiranje kako bi ga učinila održivim i stabilizirala cestovni sektor.

"I to smo i učinili, a nakon toga smo krenuli u pregovore s međunarodnim kreditnim institucijama koje će financirati taj projekt. Raspisan je javni natječaj, sredinom ožujka bit će otvorene ponude i nakon toga će se ići ka zaključivanju ugovora i početku radova", objasnio je Butković.

Istaknuo je i kako će završetkom mosta na Svilaju te radova do Beloga Manastira, koji bi trebali biti gotovi za dvije godine, Hrvatskoj na V c koridoru ostalo još za izgraditi pet kilometara do mađarske granice, što je sada u fazi projektiranja.

Po riječima zamjenika ministra komunikacija i prometa BiH Saše Dalipagića, most kod Svilaja ima golemo značenje za BiH, a posebice za mještane na području koje gravitira Svilaju i Odžaku.

"Ove naše dvije prijateljske i susjedne zemlje su sada i ovdje spojene, i to nas najviše raduje", poručio je Dalipagić.

Priznao je kako je BiH kasnila u gradnji koridora V c jer, kako je rekao, nije imala prihvaćene strateške dokumente, poput okvirne transportne politike, ni transportnu strategiju.

Također je rekao kako je najvažnije pitanje financiranja izgradnje koridora V c kroz BiH riješeno. Nije želio prognozirati kada bi taj koridor kroz tu državu mogao biti završen, opravdavši to riječima: "Znate našu zbilju u BiH."

Predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan podsjetio je da je most Svilaj dugačak 660 metara i visok 18 metara od rijeke Save. Završetkom tog mosta koridor V c u Hrvatskoj će biti u punom profilu autoceste u dužini od 59 kilometara, rekao je.

Radovi na mostu počeli su u rujnu 2016. Hrvatska je izgradila autocestu do mosta, a u BiH radovi na dionici od mosta do Odžaka u poodmakloj su fazi te će biti završeni s izgradnjom mosta.