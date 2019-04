Most podržao inicijativu '67 je previše' jer je Vlada već 'ukrala referendum o izbornom sustavu'

Most NL priopćio je u subotu da je nužno u 'obranu ugrožene izravne demokracije' podržati referendumsku inicijativu '67 je previše' te ocijenio da je sadašnji mirovinski sustav neodrživ

Ta stranka smatra kako su Hrvatskoj potrebe još radikalnije reforme od one koju je provela Vlada. 'Iz Hrvatske dnevno odlazi 130 ljudi i ako se ta demografska katastrofa nastavi, mi nećemo imati Hrvatsku, a kamoli mirovinski sustav', istaknuto je u priopćenju.

Most smatra da Vlada nije provela reforme koje bi omogućile punjenje mirovinskih fondova. Podržavamo referendumsku inicijativu, jer Vlada nije krenula od svoga praga, 'ukrala je referendum o izbornom sustavu i uz to zakonski otežava i maksimalno ograničava referendumsko izjašnjavanje', ističe Most NL.