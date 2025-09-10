ne preporuča se kupanje

More na plaži u Pločama onečišćeno fekalijama, pronađena Escherichia coli

10.09.2025 u 15:31

Na plaži Tehnička radiona u Pločama more je onečišćeno fekalijama, odnosno bakterijom Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporuča kupanje, izvijestila je u srijedu Dubrovačko-neretvanska županija

Onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom devetog redovitog ispitivanja kakvoće mora, kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

„Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Tehnička radiona Ploče prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli“, navode iz županijskog Zavoda.

Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja o kojem je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša te ostale nadležne inspekcije.

