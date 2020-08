'Mora biti više testiranja, a mjere restrikcije su jedine moguće da se zaraza manje širi'

Komentirajući veliki broj novozaraženih u srijedu, pulmolog iz zagrebačke Klinike za plućne bolesti Jordanovac Saša Srića kaže da nije isključena povezanost tog porasta s povećanjem broja turista u Hrvatskoj od prije dva tjedna

Priznaje da je turizam jedan od najbitnijh segmenata gospodarstva u Hrvatskoj, no ljudi se moraju suzdržati i biti oprezni. Masovna okupljanja nikako ne bi trebala biti cilj jer su potencijalni izvori zaraze. Srića podržava Stožer, no smatra da testiranja treba intenzivirati.

'Moram apelirati na mlade osobe koji su željni izlazaka, to je razumljivo, ali su potencijalni širitelji zaraze, da se koliko mogu suzdrže od boravka u noćnim klubovima. Mjere zabrane nisu nikad dobrodošle, ali moramo biti svjesni da su mjere restrikcije jedine moguće da bi se postigao učinak da se zaraza manje širi. Mladi su uglavnom asimptomatski i šire zarazu, ali ne treba zanemariti da i mladi ljudi mogu oboljeti od težih oblika Covida', rekao je Srića za N1.

'Testiranja moramo intenzivirati, mora ih biti više. Znao sam kritizirati Nacionalni stožer kad je trebalo, ali sam ga i podržavao, i sad mu dajem maksimalnu podršku. Testirati moramo, ali mislim da se radi po pravilima struke', kazao je Srića.

Komentirajući otvaranje škola najesen istaknuo je da je teško bilo što predviđati: 'Teško je sad reći treba li u potpunosti otvoriti škole jer je pitanje kako će se ponašati virus u idućim tjednima. Socijalizacija i adekvatna nova školska godina treba početi. Nadamo se uvjetima kako je sadašnji ministar Fuchs s g. Capakom dogovorio, vjerujemo da će to zaživjeti, ali još je dosta vremena pred nama u kojem ćemo vidjeti kako će izgledati epidemiološka situacija. Hrvatska je dala naputke zajedničkim stavovima o držanju distance, pridržavanju mjera, dezinfekcije i slično kojih se moramo pridržavati.'

Ističe da će pogotovo djeci u nižim razredima biti teško držati distancu: 'Djeca su uz roditelje i nastavnike upoznata s koronavirusom, i oni nose maske. Ne treba ih plašiti, ali ih treba upozoravati da je to virus s kojim će se morati nastaviti suživot do pronalaska cjepiva.'

Dodaje da zdravstveni sustav počiva na vrhunskim medicinskim sestrama, liječnicima i zdravstvenom osoblju koje daje sve od sebe i zato vjeruje da neće biti problema najesen. Premda su dodatni kapaciteti, poput Arene, bitni i spremni, nada se da za njima neće biti potrebe.

Komentirajući ograničenje boravka roditelja s hospitaliziranom djecom u nekim dijelovima Hrvatske, rekao je: 'Bit ću podrška i roditeljima i struci. Apsolutno dijete zaslužuje brigu i imati roditelja uz sebe, ali moramo poštovati epidemiološke mjere da se zaraza ne bi širila, da se zaštite djeca i roditelji, da ne bi došlo do eskalacije.'

Što se tiče novih istraživanja koja pokazuju da se virus širi aerosolom te da distanca zbog toga nije velika zaštita, Srića kaže da je virus još uvijek nepredvidiv: 'Virus je nepredvidiv, teško ga je definirati, širi se aerosolom, kapljičnim putem, puno će biti razmatranja. Morat ćemo se pridržavati svega i čekati razvoj cjepiva.'

Zaključio je da vjeruje u pozitivnu intenciju Rusije, no cjepivo mora proći sve faze: 'Vjerujem u pozitivnu intenciju Rusije, no mislim da su prošli dvije faze i da ona treća, ključna, nije dosegla vrhunac, da cjepivo bude dostupno kvalitetno i bez nuspojava, a to je najbitnije. Nije bitno tko će prvi proizvesti cjepivo, bitno je da ima zaštitnu ulogu i da nema štetnosti.'