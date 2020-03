Mogu li jeftini lijekovi iz kininovca pobijediti koronavirus?

Širom svijeta zemlje sve više omogućuju pristup hidroksiklorokinu i klorokinu, tvarima koje predstavljaju sintetski oblik kinina iz drva kininovca, koji se stoljećima koristio u liječenju malarije

Lijekovi su u prvim istraživanjima u Francuskoj i Kini pokazali obećavajuće rezultate u borbi protiv covida-19 što je ponukalo američkog predsjednika Donalda Trump da ih ovog tjedna proglasi "Božjim darom" iako stručnjaci pozivaju na oprez do provođenja većih istraživanja kojima bi se potvrdio njihov učinak na bolest koju izaziva koronavirus.

Zašto bi mogli djelovati

Kina je iskušala klorokin na 134 pacijenta u veljači i utvrdila da je bio učinkovit u smanjivanju težine bolesti, prema kineskim dužnosnicima. No ti rezultati još nisu objavljeni.

Kineski stručnjak za respiratorne bolesti Zhong Nanshan, koji vodi kineski krizni tim za borbu protiv epidemije koronavirusa, prošlog je tjedna na konferenciji za novinare kazao da će podaci biti uskoro objavljeni.

U Francuskoj tim predvođen Didierom Raoultom iz marsejskog IHU-Mediterranee Infection prošlog je tjedna izvijestio da je proveo istraživanje na 36 oboljelih od covida-19 i otkrio da je hidroksiklorokin značajno smanjio koncentraciju virusa u skupini koja je primila lijek.

Učinci su bili posebno izraženi kad je korišten u kombinaciji s azitromicinom, antibiotikom koji se koristi za sekundarne bakterijske infekcije.

U laboratorijskim uvjetima dokazano je djelovanje hidroksiklorokina i klorokina na koronavirus SARS-CoV-2 odgovoran za ovu epidemiju.

Prošlog je tjedna kineski tim objavio rad u časopisu Cell Discovery u kojemu je ponudio mogući put djelovanja lijeka.

Karine Le Roch, profesorica stanične biologije sa sveučilišta California u Riversideu objasnila je da su i hidroksiklorokin i klorokin blage lužine koje povećavaju pH dijelova ljudskih stanica poznatih kao organele, a koje odgovaraju organima kod životinja, i koje su inače kisele.

To pak utječe na sposobnost virusa da uđe u stanice, a čini se i da blokira njihovo umnožavanje kad uđu u stanice.

No ona dodaje: "To je funkcioniralo u laboratorijskim uvjetima no čekam da vidim rezultate kliničkih istraživanja na velikom uzorku, uz kontrolnu skupinu, koji bi pokazali učinkovitost hidroksiklorokina u stvarnosti", kazala je za AFP.