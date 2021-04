Mljekari: Kupci se obmanjuju, uvozno mlijeko prodaje se sa hrvatskim znakovljem. Samo je jedan znak pravi

Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da se u nekim trgovačkim lancima uvozno mlijeko prodaje kao hrvatsko. I time obmanjuje javnost. Posljednjih godina drastično je smanjen broj domaćih proizvođača, a mukotrpno rade kako bi postigli europsku kakvoću mlijeka.

- Imamo u nekoliko dana opet raznorazne pozive u pomoć mljekara koji kaže da se označavaju s nekim srčekima, piše iz Hrvatske, a zapravo ako detaljno sitno pročitate na deklaraciji piše made in EU, objašnjava Mladen Jakopović za HRT.

Kako doznaje HRT, zbog sive zone zasad je dopušteno da na proizvodu poput mlijeka koje je obrađeno u Hrvatskoj piše da je domaće, iako je sirovina iz neke druge zemlje. No za naše mljekare to je nedopustivo.

- Tu se radi o obmanjivanju javnosti i kupaca u trgovačkim centrima jer to milijeko dolazi izvana, a stavlja se znakovlje hrvatske poput šahovnice, poput kockica i to hrvatski proizvođači kao takvo vide. Jedini pravi znak za mlijeka s hrvatskih farmi je crveni znak s oznakom: mlijeko s hrvatskih farmi i on se kao takav kontrolira i strogo se provode ti propisi, ističe predsjednik Odbora za mljekarstvo HPK Igor Rešetar.

I Marijana Hartmana razljutilo je takvo obilježavanje mlijeka, posebno zbog toga što zna koliko je detaljna kontrola na našim farmama.

- Svaki dan vozač prije nego mlijeko pumpa uzima uzorak. 3,4 puta mjesečno uzima se uzorak za nezavisni državni laboratorij u Križevačkoj Poljani. Nama je to kao prizvođačima nezamislivo zato jer znamo da hrvatski kupac koji kupuje mlijeko od firme za koju mi proizvodimo mlijeko kupuje kvalitetnu i kontroliranu robu, smatra Marijan Hartman iz mjesta Sveti Ivan Žabno.

Nova europska strategija "Od polja do stola" trebala bi donijeti više reda na tržištu hrane - odakle dolazi sirovina, gdje je prerađena, a gdje pakirana. Hrvatska poljoprivredna komora traži pojačane kontrole inspekcije. Usto, zbog koronakrize neke se zemlje žele pošto-poto riješiti viška mlijeka, i to po niskim cijenama.