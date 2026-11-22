Pojašnjavajući okolnosti, policija je navela kako je mladić u subotu poslijepodne traktorom malčirao zelenu površinu obraslu šikarom i niskim raslinjem, na kojoj se dijelom nalazio odbačeni otpad.

Kada je prošao traktorom preko tog otpada, aktiviralo se nepoznato eksplozivno sredstvo. Eksplozija je oštetila traktor, no mladić je prošao bez ozljeda. Nakon silaska s traktora, u blizini je uočio još jednu neeksplodiranu napravu, za koju se pretpostavlja da je ručna bomba. Policija ju je izuzela na siguran način te je u tijeku kriminalističko istraživanje.