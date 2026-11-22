Finska je preuzela vođenje operacije spašavanja i sprječavanja mogućeg onečišćenja mora. Prema informacijama objavljenima kasno u subotu, požar na brodu još nije bio ugašen, a oštećeni brod nalazio se usidren u finskim vodama. Finske vlasti navele su da bi ga ruski brodovi naknadno mogli otegliti u Rusiju.

Svih 16 članova posade evakuiralo se u čamce za spašavanje, a zatim se ukrcalo na drugi ruski brod kojim se vraćaju u Rusiju, rekao je zapovjednik finske granične straže Ilja Iljin za javnu televiziju Yle, prenosi CNN.

Teretni brod Sparta II, koji plovi pod ruskom zastavom, pogođen je u međunarodnim vodama zapadno od ruskog otoka Goglanda, potvrdile su finske obrambene snage. Brod je plovio prema Kalinjingradu, ruskoj eksklavi između Poljske i Litve, a nakon napada zahvatio ga je požar te je otplutao u finske vode.

Finska sumnja na Ukrajinu

Glasnogovornik finskih obrambenih snaga Aki-Mauri Huhtinen izjavio je na konferenciji za novinare da je Ukrajina najvjerojatnije odgovorna za napad, ali da još nije jasno zašto je brod bio meta. 'Vjerojatno iza napada stoji Ukrajina', rekao je Huhtinen.

Incident je zabrinuo Finsku zbog sve češćih vojnih aktivnosti u blizini teritorija članica NATO-a. Ukrajina je ove godine izvela niz napada dronovima na rusku Lenjingradsku oblast, a pojedine bespilotne letjelice zalutale su i u zračni prostor baltičkih država.

Finska je nakon napada uvela privremena ograničenja zračnog i pomorskog prometa u istočnom dijelu Finskog zaljeva kako bi zaštitila civile i omogućila sigurnu provedbu operacija, uključujući eventualno presretanje dronova. Tijekom operacije spašavanja zabilježen je i mogući kratkotrajni ulazak ruskog helikoptera u finski zračni prostor, izjavio je zapovjednik obalne straže Finskog zaljeva Mikko Simola.

'Rat se prelijeva na susjedna područja'

Finski premijer Petteri Orpo upozorio je da posljedice rata u Ukrajini sve izravnije pogađaju susjedne zemlje. 'Rat se prelijeva na susjedna područja. Finske vlasti upravljaju situacijom u Finskom zaljevu, gdje je ruski trgovački brod pogođen u napadu dronom. Ukrajina ima pravo boriti se protiv agresora', poručio je Orpo na društvenoj mreži X.

U zaštiti finskog zračnog prostora i teritorijalne cjelovitosti NATO-a nakon incidenta sudjelovali su i švedski borbeni zrakoplovi, koji su djelovali pod finskim zapovjedništvom, potvrdio je švedski ministar obrane Pål Jonson.

Oglasio se i estonski premijer Kristen Michal, poručivši da su posljedice ruske agresije stigle do Baltičkog mora. 'Još jedan signal agresoru da prestane. Ali ništa nas neće spriječiti da podržavamo Ukrajinu', napisao je Michal.

Estonija je poslala i brod ratne mornarice kako bi pomogla u operaciji spašavanja, gašenju požara i sprječavanju onečišćenja. Finska i Švedska najnovije su članice NATO-a. Finska je pristupila Savezu 2023., a Švedska 2024. godine, nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Brod povezan s ruskim Ministarstvom obrane

Sparta II nalazi se pod američkim sankcijama, a povezana je s ruskom kompanijom Oboronlogistika, koja pruža logističke usluge ruskom Ministarstvu obrane. Riječ je o teretnom brodu dugom 121 metar, koji je prema podacima LSEG-a u petak isplovio iz Sankt Peterburga prema Kalinjingradu.

Finske vlasti zasad nemaju potvrđene informacije o teretu koji je prevozio. 'U ovom trenutku nema potvrđenih informacija o tome kakav se teret nalazi na brodu, ali ne može se isključiti mogućnost da je riječ o vojnoj opremi', izjavio je Iljin.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar, kao ni rusko veleposlanstvo u Helsinkiju.

Rusija tvrdi da je oborila 80 dronova

Guverner ruske Lenjingradske oblasti Aleksandr Drozdenko objavio je na Telegramu da su teretni brod napala dva drona u međunarodnim vodama, oko tri nautičke milje od ruske granice. Također je ustvrdio da je ruska protuzračna obrana tijekom noći oborila 80 dronova iznad Lenjingradske oblasti.

Finske obrambene snage prošlog su tjedna izvijestile i da su tijekom vala ukrajinskih napada dronovima na Lenjingradsku oblast zabilježile udar na ruski ratni brod u istom području.

Guverner Kalinjingradske oblasti Aleksej Besprozvannih izjavio je da napad na Spartu II ne predstavlja prijetnju opskrbi te ruske eksklave. Kalinjingrad, smješten između Poljske i Litve, već je godinama jedno od osjetljivijih područja u odnosima Rusije s NATO-om i Europskom unijom.