Ubojstvo se dogodilo oko 23.50 sati u sobi objekta na području Trnja. M uškarac je zadobio teške ozljede nožem, od kojih je preminuo na mjestu događaja, priopćila je policija. Dvojica 27-godišnjih Nepalaca nalaze se pod nadzorom policije, a nad njima se provodi kriminalističko istraživanje. Policija je potvrdila da su sva trojica nepalskih državljana imala reguliran status boravka u Hrvatskoj.

Policija je dojavu o događaju zaprimila u nedjelju oko 0.20 sati, nakon čega su službenici izašli na mjesto događaja i pronašli tijelo muškarca. U prvim informacijama policija nije otkrila identitet ni dob ubijenog muškarca, nego samo da su dvije osobe pod njezinim nadzorom.

U međuvremenu je potvrđeno da je riječ o dvojici 27-godišnjih državljana Nepala. Zasad nije poznato u kakvom su odnosu bili s ubijenim muškarcem ni što je prethodilo napadu. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti ubojstva.