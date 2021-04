Mladi gradonačelnik Banje Luke koji je Dodiku stao na žulj, na policiji zbog kršenja epidemioloških mjera; on tvrdi: To je osveta

Oporbeni gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković morao se u četvrtak javiti policiji kako bi se očitovao o kaznenoj prijavi koja je protiv njega podnesena zbog kršenja epidemioloških mjera, što je on ocijenio osvetom vlasti Republike Srpske zbog njegova političkog djelovanja

Oporbeni gradonačelnik Banje Luke kaže kako je kazneno prijavljen s obrazloženjem da je prekršio odredbe entitetskog kaznenog zakona kojima je propisana novčana ili kazna zatvora do dvije godine za osobe koje kod zaraznih bolesti ne postupe po propisima i odlukama kojima se određuju mjere za njihovo suzbijanje ili sprječavanje.

Gradonačelnik je prijavu "zaradio" jer se pridružio prosvjednicima koji su pred sjedištem gradske uprave ranije ovog mjeseca tražili ukidanje nekih od mjera ograničenja odnosno otvaranje ugostiteljskih objekata.

"Terete me da sam sišao niz stepenice i ušao među narod", navodi Stanivuković podsjetivši kako je on prva osoba, ali i dužnosnik, kojega je policija prijavila zbog navodnog kršenja epidemioloških mjera odnosno zbog sudjelovanja na javnim okupljanima.

Gradonačelnik Banje Luke tvrdi kako je izložen policijskom teroru kojega MUP RS provodi po nalogu vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika te podsjeća kako su ga prije tri godine prijavili i zbog pokušaja državnog udara jer je sudjelovao na prosvjednim okupljanjima zbog nerazjašnjene smrti mladića Davida Dragičevića. Nakon te prijave, kao ni nakon niza drugih sličnih, nije uslijedio nikakav sudski epilog, a Stanoviković tvrdi kako je sve to dokaz da je on meta političkih obračuna vlasti s oporbom i da ga to neće zastrašiti.

"Kad ne bude epidemije, narod će biti na ulicama", poručio je Stanivuković koji je 2020. osvojio mandat gradonačelnika kao kandidat ujedinjene oporbe, porazivši favoriziranog Igora Radojičića iz SNSD-a.

Dodik je osobito teško podnio taj poraz te je odmah zaprijetio kako će s entitetske razine biti uskraćena financijska potpora Banjoj Luci. Od tada neprekidno traje otvoreni rat Stanivukovića i Dodikovih zastupnika u gradskoj skupštini, koji imaju većinu pa na taj način nastoje blokirati i kontrolirati svaki gradonačelnikov potez.

Stanivuković sada ne skriva ambicije za kandidaturu i za više razne vlasti, a iz krugova bliskih oporbi tvrde kako se na izborima 2022. želi natjecati za predsjednika RS.