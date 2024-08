Ovo je Beran A., fanatik koji je htio 'ubiti nevjernike' na koncertu Taylor Swift

U 16 sati teroristu se otvorila prilika za ubijanje. Zaštitari su otključali vrata stadiona Ernst Happel u Beču. Osumnjičenik je htio napasti u četvrtak ili petak. Planirao se autom dovesti do stadiona. U tu svrhu planirao se pretvarati da je policajac.

Pretragom kuće u Ternitzu pokazalo se da je on vjerojatno mogao provesti taj plan. Policija je pronašla posuđe, mačete i noževe. Imao je skrivenih 21.000 eura lažnog novca.

Drugi osumnjičenik uhićen na stadionu, ima hrvatske korjene

Drugi osumnjičenik, 17-godišnjak hrvatskih i turskih korjena, već je bio na Happelstadionu kada je trebao biti uhićen. Bio je zaposlen u “facility company” i trebao je raditi na koncertu. Ono što ostaje za vidjeti jest koja je bila njegova uloga unutar stadiona?

U svakom slučaju, proteklih je dana bio u intenzivnom kontaktu s glavnim osumnjičenikom. Materijal IS-a pronađen je i na njegovu mobitelu, no on je to odbio komentirati.

Treći osumnjičenik ima samo 15 godina, turskog je podrijetla i potvrdio je da se 19-godišnjak jako promijenio u posljednjih nekoliko mjeseci te se raspitivao o uređajima za paljenje. Prema Haijawi-Pirchneru, vjerojatno ima još ljudi bliskih optuženom koji su znali za planove i možda pomogli.

DSN i policija u srijedu navečer bili su u kontaktu s organizatorom. "Nikad nismo tražili da se događaj otkaže", rekli su.