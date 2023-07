Ubojstvo koje je potreslo Hrvatsku: Koje je tajne Mladen Šlogar ponio sa sobom u grob?

Sudio mu je eksponirani sudac Ivan Turudić.

Hodak od početka nije vjerovao u službenu verziju da je njegovu kćerku ubio skitnica. Svjedočeći pred sudom, taj događaj povezao je s predmetom protiv umirovljenog generala Vladimira Zagorca, kojega je zastupao.

'Moja je greška jer sam se prihvatio slučaja Zagorec. Da sam znao što će se dogoditi, prepustio bih to nekome drugome. Sada mi je potpuno svejedno što će se dogoditi sa mnom', rekao je Hodak pred sucem Turudićem.

U javnosti su se raspredale brojne teorije u kojima su se kao potencijalni motivi spominjale romantične veze ubijene odvjetničke vježbenice, postupci u kojima je bila angažirana i klijenti koje je zastupala, a neki svjedoci spominjali su 'hrpu papira' koju je imala u rukama neposredno prije ubojstva i koja je misteriozno nestala; baratalo se i imenom tada vrlo moćnog Hrvoja Petrača, pa sve do špekulacija da je Hodak zapravo slučajno ubijena - jer je meta navodno bila druga djevojka koja je živjela u istoj zgradi.

'Taj koji je uhićen vjerojatno ju je ubio, ali bitno je tko je naručio njezino ubojstvo. To je bilo klasično ubojstvo u stilu eliminacije. Nikad se to nije saznalo niti će se ikad saznati. Nisam inzistirala na traženju pravog naručitelja tog ubojstva jer mislim da to ne bi ništa promijenilo. Bio to ovaj ili onaj, Ivane nema. A taj tko je to naručio, ionako će jednog dana odgovarati na vječnom sudu. Neka njezino ubojstvo nosi na vlastitoj savjesti', rekla je u listopadu prošle godine za 24 sata njezina majka Ljerka Mintas Hodak, inače ministrica u jednoj od posljednjih hrvatskih vlada u Tuđmanovo doba.

Suđenje i za pljačku

Šlogar je pred istražnim sucem priznao ubojstvo i detaljno opisao što se navodno dogodilo, no na glavnoj raspravi branio se šutnjom. Pištolj kao dokaz bio je osporavan jer je izuzet iz štaglja bez sudskog naloga. No pojavio se još jedan dokaz: grickalica za nokte s tragovima njegova DNK nađena na mjestu zločina. Vještaci su poslije ustanovili da je na grickalici nađeno sedam od 11 genskih markera koji se poklapaju sa Šlogarom, odnosno da je 'statistička vjerojatnost da u Hrvatskoj osim njega još netko ima takav DNK jedan naprema tri milijuna'.