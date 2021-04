Uoči svibanjskih izbora pooštravaju se uvjeti kandidiranja. Sabor donosi izmjene Zakona o lokalnim izborima prema kojima će biti zabranjeno kandidiranje svima koji su osuđeni na zatvorsku kaznu od najmanje šest mjeseci ili uvjetno ili im je kazna zamijenjena radom za opće dobro. Isto tako, pravomoćnom presudom za svako kazneno djelo lokalnim dužnosnicima automatski prestaje mandat

Paradoks je da se osuđene osobe ne mogu kandidirati na lokalnim izborima, ali mogu, primjerice, za Hrvatski sabor. Treba li isti kriterij primijeniti i za izbor saborskih zastupnika s obzirom na to da za njih slična kaznena djela nisu prepreka?

'Promjene nisu velike. Odnose se na zabranu kandidiranja. U saborsku proceduru upućen je amandman koji se tiče osobe koje su pravomoćnom presudom osuđene za kaznena djela, a počinili su ih iz nehaja. Svima nama se može dogoditi da uzokujemo prometnu nesreću iz nehaja i tada to kazneno djelo ne možemo tretirati kao i druga kaznena djela koja su obuhvaćena izmjenama', rekao je.

Furio Radin, potpredsjednik Hrvatskog sabora rekao je da je ovo korak naprijed i da je dobro da se on donese. 'Svi su rekli da će glasati za njega', rekao je i dodao da bi on bio oštriji što se tiče zakona.

Ružica Vukovac, saborska zastupnica Domovinskog pokreta rekla je da bi mogla biti bolja korist, ali smatra da će ona izostati.



'Mjesec dana prije izbora donositi izmjenu izbornog zakona, nešto je čudno u igri. Mislim da se skupljaju politički poeni. Da se htjelo pristupiti konkretnim izmjenama zakona poštivala bi se procedura donošenja zakona. To tu nije slučaj i to čini zakon neustavnim', rekla je. Istaknula je da će oni podržati zakon, ali smatra da je on mogao biti bolji i kvalitetniji iz više razloga.

Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Rijeke (SDP) složio se da je izmjena zakona korak u dobrom smjeru, ali i istaknuo da je u krivo vrijeme.



'Nije uobičajeno da se izborni zakoni mijenjaju mjesec dana prije izbora. SDP je kroz raspravu u saboru artikulirao da će podržati zakon, ali imamo određene primjedbe. Ima nelogičnosti i podnijeli smo i amandman prvenstveno uz prebivalište. Ako netko odjavi prebivalište stavili smo da to bude i po službenoj dužnosti jer nečije pravo može bit zloupotrijebljeno'.



Dodao je i da je cijeli niz nelogičnosti i što se tiče roka za javnu raspravu koja je bila 15 dana, a ne propisanih u pravilu 30 dana.