Mirela Holy htjela spustiti Grmoji s 'gdje si bio '91.', evo što su joj poručili prijatelji s Twittera

'Gdje si ti bio, anemični?', prozvao je Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja premijera Andreja Plenkovića, umalo izazvavši tučnjavu. Da Plenković nije bio u Domovinskom ratu zbog anemije, to je poznato, no Mirela Holy, bivša saborska zastupnica, pita se na Twitteru gdje je Grmoja bio 1991. Smetnula je pritom s uma to da je Grmoja tada imao tek deset godina

'Grmoja koji se skrivao po švicarskim alpama za vrijeme rata kritizira anemičnog premijera da rata nije vidio. Blago si ga nama', napisala je Holy.

Iako su ju sljedbenici na toj društvenoj mreži odmah upozorili kako je Grmoja rođen 1981. godine, a jedan ju je pitao je li Grmoja trebao biti dragovoljac s deset godina, Holy se pokušavala izvući.



'Ne, nije. Možda su to odrasli članovi njegove obitelji mogli biti', poručila je. >>> Svako malo iz naftalina izvuku pitanje 'gdje si bio '91.'. Tko ga je i kome sve postavio? U raspravi koja se odvila ispod njezine objave postavljeno je i pitanje gdje je ona bila 1991. Odgovor: Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Dodala je ironično da 'čudi se da takav domoljub, skoro izjednačen s Hasanbegovićem, nije otrčao u rat prije proslave dvanaestog rođendana'.