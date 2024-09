MIP jasan u stavu: Kolakušić se ne može vratiti u Sabor

Mandatno-imunitetno povjerenstvo predložilo je Saboru da donese odluku da se Dražanu Dizdaru iz stranke Pravo i pravda odobri zahtjev za stavljanje saborskog mandata u mirovanje. Ta je stranka zatražila i da umjesto njega kao zamjena u Sabor uđe Mislav Kolakušić, no kako su pojasnili iz MIP-a, taj zahtjev nije u skladu sa zakonom.

Podsjetimo, Mislav Kolakušić na parlamentarnim izborima u travnju osvojio je saborski mandat no nije ga mogao konzumirati jer je u tom trenutku bio zastupnik u Europskom parlamentu. Zatražio je tada da mu se saborski mandat stavi u mirovanje, no MIP je to tada odbio, poručivši mu da mora izabrati jednu od dvije dužnosti - ili biti saborski zastupnik ili europarlamentarac.