Ministrica Divjak detaljno pojasnila kako će funkcionirati virtualna nastava

Ministrica obrazovanja i znanosti Blaženka Divjak govorila je u RTL-u Danas o zatvaranju škola i online nastavi koja, zbog epidemije koronavirusa, počinje u ponedjeljak

Na pitanje kako će izgledati virtualna nastava za učenike od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole, Divjak je kazala: "Radi se o jednoj situaciji bez presedana u globalnim okvirima. Jučer sam predsjedala sastankom ministara obrazovanja EU i jučer je bio podatak da jedna trećina ili 9 ili 10 država u Europi zaustavilo nastavu u fizičkom smislu, a od ponedjeljka će ih biti 17. To govori u prilog tome koliko se brzo mijenja ova situacija i da zapravo zaustavljanje nastavnog u fizičkom smislu, u učionicama, je jedan od elemenata borbe protiv širenja koronavirusa".

Smatra da treba uzeti u obzir da su različite razine pripremljenosti, a da mi spadamo u države koje su relativno dobro pripremljene iako je naša priprema svega dva ili tri tjedna od kada je prijetnja postavljena.

Navela je da oni najmlađi, od prvog do četvrtog razreda, imaju školu na Trećem programu HRT-a gdje će slušati nastavu ujutro od 8 do navečer do 18 sati, ovisno koji su razred.

'Od 5. do 8. razreda osnovne i srednja škola, oni imaju online nastavu preko različitih sustava koji omogućavaju komunikaciju između nastavnika i učenika i koji omogućavaju korištenje materijala koji se sada pripremaju', objasnila je Divjak za RTL.