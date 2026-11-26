Prvih osam od ukupno 26 novih vozila hitne medicinske službe, koja će do kraja veljače stići u sve županije, preuzeto je u četvrtak s osam transportnih ventilatora i osam defibrilatora u sklopu nabave vrijedne više od pet milijuna eura, izvijestili su iz Ministarstva zdravstva.
Od ukupne vrijednosti ugovorenih nabava 4,1 milijun eura odnosi se na vozila, a 950.000 eura na pripadajuću medicinsku opremu, pa će uz 26 vozila biti isporučeno i 26 defibrilatora i 26 transportnih ventilatora.
"Ulaganje u hitnu medicinsku službu izravno je ulaganje u sigurnost građana i dostupnost zdravstvene skrbi. Važno nam je kontinuirano unaprjeđivati opremljenost timova na terenu kako bi raspolagali kvalitetno opremljenim vozilima i odgovarajućom medicinskom opremom te mogli još učinkovitije zbrinjavati pacijente", istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
Nabava se provodi u okviru zajma Svjetske banke za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva.
Tri vozila namijenjena su Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba, po dva zavodima za hitnu medicinu Osječko-baranjske, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije, a ostali županijski zavodi dobit će po jedno vozilo.
Vozila će biti isporučena u tri faze, osam u studenome, devet u prosincu, a preostalih devet u veljači 2027. U prvoj fazi vozila dobivaju zavodi za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske, Ličko-senjske, Požeško-slavonske, Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke, Šibensko-kninske i Zadarske županije te Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.
Nabava je, kako se navodi, dio šireg ciklusa modernizacije zdravstva, u koji su Vlada i Ministarstvo zdravstva u proteklih deset godina uložili 3,5 milijardi eura za obnovu i razvoj zdravstvene infrastrukture, opremanje zdravstvenih ustanova i jačanje ljudskih potencijala.