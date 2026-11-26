Od ukupne vrijednosti ugovorenih nabava 4,1 milijun eura odnosi se na vozila, a 950.000 eura na pripadajuću medicinsku opremu, pa će uz 26 vozila biti isporučeno i 26 defibrilatora i 26 transportnih ventilatora.

"Ulaganje u hitnu medicinsku službu izravno je ulaganje u sigurnost građana i dostupnost zdravstvene skrbi. Važno nam je kontinuirano unaprjeđivati opremljenost timova na terenu kako bi raspolagali kvalitetno opremljenim vozilima i odgovarajućom medicinskom opremom te mogli još učinkovitije zbrinjavati pacijente", istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Nabava se provodi u okviru zajma Svjetske banke za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva.