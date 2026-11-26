Europski parlament očekivano je usvojio rezoluciju o Vukovaru 35 godina nakon pada i razaranja jednog od simbola hrvatske neovisnosti. Ovim dokumentom odana je počast žrtvama, osuđena je velikosrpska agresija na Hrvatsku, a od Srbije je zatraženo da otvori ratne arhive i pomogne u rasvjetljavanju sudbine nestalih

Inicijativu HDZ-ova zastupnika Karla Resslera podržali su svi hrvatski eurozastupnici, a u EP-u su iza prvog prijedloga stali pučani, socijaldemokrati, konzervativci i zeleni. Liberali iz skupine Renew Europe ponudili su zaseban tekst u kojemu se nisu spominjale ni Srbija ni agresija te se poziv na otvaranje arhiva odnosio na sve zemlje regije. Od tog su prijedloga na kraju odustali nakon dogovora o pet izmjena zajedničkog teksta. Srbiju se poziva da omogući pristup relevantnim ratnim arhivima, ustupi podatke o pojedinačnim i masovnim grobnicama, pomogne u identifikaciji i vraćanju posmrtnih ostataka obiteljima te napokon donese najavljivani zakon o nestalim osobama. Europski parlament pozvao je i na procesuiranje ratnih zločina te prestanak veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Izrijekom je spomenut i državni sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića.

Što piše u rezoluciji U rezoluciji je na koncu ostala formulacija o Miloševićevoj velikosrpskoj agresiji, kao i izričit poziv Srbiji da otvori arhive. Dodano je, među ostalim, to da je tadašnji srbijanski predsjednik Boris Tadić 2010. godine na Ovčari, u društvu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, odao počast žrtvama i ispričao se za ondje počinjene zločine. Izmijenjena je i formulacija o tome tko je odgovoran za poticanje etničkih napetosti i neprijateljstava: umjesto o 'Miloševiću i pripadnicima srbijanskog političkog i društvenog establišmenta', sada se govori o 'Miloševiću i utjecajnim pojedincima iz srbijanskih analitičkih, političkih i intelektualnih krugova'. Osim 'žrtvama Vukovara i svima onima koji su pretrpjeli strahote tijekom Miloševićeve velikosrpske agresije na Hrvatsku', počast je odana žrtvama 'ratova koji su pratili nasilni raspad Jugoslavije', a dodano je i to da obitelji nestalih osoba svih nacionalnosti nastavljaju čekati odgovore o sudbini svojih najmilijih.

Spomenuti su i koncentracijski logori u Srbiji, a na sjednici EP-a pljeskom su pozdravljeni njihovi bivši zatočenici, kao i prisutni Vukovarci, članovi obitelji nestalih i ubijenih. Rezolucija EP-a o Vukovaru nesumnjivo predstavlja značajan iskorak u više aspekata: osim što se radi o prvom dokumentu ove vrste, i na ovoj diplomatskoj razini, kojim se vrlo jasno definiraju gotovo svi aspekti agresije na Hrvatsku i ratnih događanja iz devedesetih, radi se o značajnom diplomatskom uspjehu koji bi tek u budućnosti trebao donijeti konkretne učinke. Politički promatrači smatraju simptomatičnim podatak da je i na ovotjednom samitu s državama zapadnog Balkana Europska unija poslala vrlo jasnu poruku o potrebi pronalaska nestalih u ratovima, ispunjavanja obveza o pitanjima sukcesije, procesuiranju ratnih zločina te prestanku negiranja genocida i ratnih zločina.

Europski parlament je velikom većinom upravo usvojio rezoluciju o Vukovaru! Trideset i pet godina nakon stradanja Vukovara, posebnom rezolucijom odajemo počast hrvatskim braniteljima, podsjećamo na sve žrtve velikosrpske agresije na Hrvatsku i čuvamo istinu o Domovinskom ratu. https://t.co/eHlxJArIn8 — Karlo Ressler (@KarloRessler) November 26, 2026

Čini se da je Hrvatska naprosto uspjela u onome što je još ranije najavljivala – da se pitanja nestalih, ratnih zločina i sukcesije trebaju tretirati kao dio zajedničkih europskih vrijednosti i kriterij za članstvo u Uniji, a ne samo kao bilateralno pitanje dviju ili više država. Prvi put o tome se vrlo jasno govorilo na nedavnom samitu devet mediteranskih članica EU-a u Splitu. Burne reakcije iz Srbije Iz susjedne Srbije, u kojoj se ovih tjedana odvija smjena višegodišnje vlasti Aleksandra Vučića, na rezoluciju o Vukovaru stigla je reakcija koja je po nekima očekivana – jer se ne vjeruje u stvarni karakter političkih promjena u toj zemlji – a po drugima razočaravajuća, jer vjerovalo se da bi se Srbija mogla početi suočavati s naslijeđem devedesetih i približiti se katarzi koja je srbijanskom društvu nesumnjivo potrebna. Studentska lista tako je objavila da prijedlog rezolucije 'stvara sliku kolektivne odgovornosti srpskog naroda i nedovoljno uvažava srpske žrtve', a u poduljem priopćenju Vukovar nije spomenut makar jednom riječju.

Kolona sjećanja stigla na Memorijalno groblje u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL







+23 Kolona sjećanja stigla na Memorijalno groblje u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL

Milorad Pupovac ocijenio je da 'ovako zamišljena rezolucija ne pridonosi podršci studentskom pokretu'. 'Reakcije iz Beograda su indikativne. Ni po čemu se ne razlikuju od dosadašnjih interpretacija događaja iz devedesetih. To smo godinama imali prilike slušati. Ono što smo čuli ne ulijeva veliku nadu da će tako skoro doći do promjena u tumačenju onoga što se događalo u Hrvatskoj, BiH i na Kosovu', rekao je SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula. Kovačević: 'Rezolucija nije najsretnija najava budućih odnosa Hrvatske i Srbije' Bivši ministar i veleposlanik Hrvatske u Rusiji, danas vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević smatra da rezolucija Europskog parlamenta o Vukovaru 'nije najsretnija najava budućih odnosa Hrvatske i Srbije' te drži da je bilo razumno pričekati s njome do trenutka u kojem će se nova vlast u Srbiji formirati i definirati odrednice svoje vanjske politike. No, govoreći za tportal, Kovačević priznaje da ranije objavljeni program Studentske liste o odnosu sa susjednim zemljama, kao i njezina reakcija na rezoluciju o Vukovaru, djeluju u najmanju ruku razočaravajuće.

'Da, agresija na Vukovar i Hrvatsku te počinjeni zločini i stradavanje žrtava, uključujući i problem nestalih osoba, ozbiljna su otvorena tema u odnosima Hrvatske i Srbije, no nipošto ne smiju biti i jedina tema. Upravo zato smatram tajming donošenja rezolucije pogrešnim', kaže Kovačević te na pitanje smatra li da se radi o namjernom potezu odgovara potvrdno: 'Više je nego ironično to da glavnu riječ oko donošenja rezolucije imaju HDZ-ovci koji se sve donedavno nisu usudili ni pisnuti protiv Aleksandra Vučića, najvećeg negatora zločina i aktera koji se odbijao suočiti s prošlošću, zapravo simbola personalnog kontinuiteta s onom vlasti koja je počinila zločine u Vukovaru. Ako se time trebalo ozbiljno baviti, onda je to trebala biti tema u razgovorima s Vučićem', kaže Kovačević. On smatra da se Hrvatska u ovom slučaju u startu postavila kao da će nova vlast u Srbiji biti jednako nekooperativna kao i prethodna.

Nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Srbije Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL







+30 Nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Srbije Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

'Da su se na taj način, recimo, prema Njemačkoj postavljale Francuska, Danska ili Nizozemska, do danas ne bi postojala Europska unija u obliku u kojemu je poznajemo', dodaje sugovornik tportala, a na primjedbu da je Njemačka prošla katarzu nakon svoje nacističke epizode, za razliku od Srbije, u kojoj se perpetuiraju radikalni stavovi i negira prošlost, odgovara: 'To je slučaj u Srbiji zahvaljujući Vučićevoj vlasti, koju je preko Europske pučke stranke podržavao upravo HDZ.'

Kovačević se slaže da u Srbiji postoji u najmanju ruku neznanje, a svakako i poricanje istine o ratovima iz devedesetih te naglašava da se svakako radi o važnom i otvorenom pitanju u odnosima Hrvatske s tom državom. No kaže i da se s rezolucijom EP-a moglo pričekati do konkretnog formiranja nove vlasti u Srbiji i definiranja koncepcije njene vanjske politike.

Aleksandar Vučić priznao izborni poraz Izvor: EPA / Autor: MARKO DJOKOVIC







+6 Aleksandar Vučić priznao izborni poraz Izvor: EPA / Autor: MARKO DJOKOVIC