Nakon odluke oglasila se i Ivana Kekin, koja tvrdi da ništa nije skrivala, nego je u imovinskim karticama prijavila čak i veće iznose od stvarnih prihoda svojeg supruga.

Istaknula je da je Kekin, ako je imala nejasnoća prilikom popunjavanja imovinske kartice, trebala zatražiti dodatna objašnjenja. Budući da to nije učinila na način koji je Povjerenstvo smatralo odgovarajućim, izrečena joj je kazna od 900 eura.

Predsjednica Povjerenstva Ines Pavlačić pojasnila je za HRT kako je riječ o zastupnici Hrvatskog sabora, koja kao obveznica visoke državne dužnosti mora s posebnom pažnjom ispunjavati zakonske obveze.

Navela je da je za 2022. i 2023. godinu prijavila ukupno 228.327,20 eura prihoda, odnosno 165.651,32 eura više od iznosa koji je njezin suprug stvarno zaradio. Njegova ukupna zarada nakon svih davanja, prema njezinim riječima, iznosila je 62.675,88 eura.

Kekin objašnjava da je do razlike došlo zbog rokova za predaju imovinskih kartica. One se, kako navodi, moraju predati do 31. siječnja, kada Porezna uprava još nije obradila godišnje prijave poreza na dohodak i nije dostupan konačan podatak o neto iznosima.

Tvrdi da je upravo zbog toga zatražila upute Povjerenstva te da joj je voditelj službe za imovinske kartice usmeno i pisanim putem odgovorio kako može unijeti dostupne podatke, odnosno bruto iznose, uz eventualno pojašnjenje u napomeni.

„Povjerenstvo me sada kažnjava za postupanje po uputi njegove vlastite službe“, poručila je Kekin.

Dodala je da je jedini stvarni propust bio upisivanje dohotka od kapitala u iznosu od 2700 eura u pogrešnu rubriku.

Najavila pokretanje upravnog spora

Saborska zastupnica smatra da nije prekršila svrhu Zakona o sprječavanju sukoba interesa jer, kako tvrdi, nije prikrivala prihode, nego je javnosti prijavila i veće iznose od stvarno ostvarenih.

Pritom je kritizirala odluku Povjerenstva i postavila pitanje kako je prijavljivanje većeg bruto iznosa od konačne zarade njezina supruga moglo narušiti transparentnost ili povjerenje građana u institucije.

Najavila je da će protiv rješenja Povjerenstva pokrenuti upravni spor.